Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'da Elon Musk döneminde onaylı hesapların ücretli hale gelmesi ve önerilen tweet kriterleri başta olmak üzere birçok değişiklik yaşanırken Musk'ın şirketteki ilk gününden itibaren tartışmalar da sürüyor. Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından mavi tik rozetinin ücretli hale gelmesinden tweet akışının değişmesine birçok farklılık yaşandı. Musk'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Twitter'a geri döndürmesi ve şirketi alır almaz yaptığı işten çıkarmalar dikkatleri çekti.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 1

ABD'de elektrikli otomobil devi Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve dünyanın en zengin kişilerinden Elon Musk, dünya çapında da yakından takip edilen bir profil olma özelliği taşıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 2

Daha önce defalarca eleştirdiği Twitter'ı satın alma ihtimalini dile getiren Musk, sonunda Ekim 2022'de 44 milyar dolara Twitter'ın yeni sahibi oldu.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 3

Twitter binasına elinde lavabo ile giren Musk'ın, buradaki yöneticiliği döneminde sular durulmadı.

İşte Twitter'da Musk döneminde yaşanan değişiklikler...

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 4

MUSK, TWİTTER'A IŞTEN ÇIKARMALAR ILE GİRİŞ YAPTI

Musk'ın aylarca süren tartışmalar ve hukuki sorunların ardından Twitter'ın başına geçmesini takip eden günlerde 3 bin 700'den fazla Twitter çalışanı işten çıkarıldı ya da ayrıldı.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 5
Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 6

İşten çıkarılan ilk isimler ise şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını kapatan Twitter Hukuk ve Politika Yöneticisi Vijada Gadde oldu.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 7

Ardından şirketin yönetim kurulunu da fesheden Musk, kendisini şirketin tek yöneticisi ilan etti. Bunun üzerine birçok üst düzey yönetici istifa etti.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 8

Ayrıca Musk'ın bazı çalışanlarından haftanın 7 günü 12 saat mesai yapmasını istediği ve kovmakla tehdit ettiği iddiaları da ortaya atıldı.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 9

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK ANA SAYFADA OLDU

Twitter'da Musk döneminde kullanıcı deneyimi anlamında en büyük değişikliklerden birisi de ana sayfadaki akış oldu. Daha önce kullanıcılar ana sayfalarında sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını görürken Musk, bu uygulamayı değiştirdi.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 10

Ana sayfayı iki bölüme ayıran Musk, bir kısma algoritmik olarak tavsiye edilen ve takip edilmeyen kullanıcıların tweetlerinin de görüldüğü "Sizin için" bölümünü, diğer kısma ise sadece takip edilen kullanıcıların paylaşımlarının görüldüğü "Takip Edilenler" bölümlerini ekledi.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 11

Musk'ın yaptığı bu değişim ise kullanıcılar ve sosyal medya uzmanları tarafından eleştirildi.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 12

"MAVİ TİK" ARTIK ÜCRETLİ

Twitter'da Musk dönemindeki en büyük değişikliklerden biri de "onaylı hesap" anlamına gelen mavi tik rozetinin ücretli hale getirilmesi oldu.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 13

Musk, ücret gerektiren "Twitter Blue" üyesi olmayan kullanıcıların artık bu özelliği kullanamayacağını ve paylaşımların artık daha az dolaşıma gireceğini açıkladı.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 14

Twitter Blue, her ülkede değişiklik gösterse de ortalama aylık 8 dolar gibi ücretle satın alınırken bu durum hesapların güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 15

Beyaz Saray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, Twitter'ın "mavi tik" uygulaması için ödeme yapmayı kabul etmiyor.

Öte yandan Elon Musk, 20 Nisan itibarıyla Twitter Blue üyesi olmayan eski kullanıcılarının mavi tik rozetinin geri alınacağını açıkladı.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 16

HESAPLARDAKİ TİKLERİN RENKLERİ DEĞİŞTİ, KARAKTER SAYISI ARTTI

Musk, ayrıca kullanıcıların Twitter hesaplarında bulunan rozetlerdeki tiklerin renklerini de kategorilere ayırdı. Şirket hesaplarına sarı renk tik verilirken hükümet yetkililerinin hesaplarındaki işaretlerin rengi de griye döndü.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 17

Ayrıca şirketler hesaplarına kurumlarının logolarını da ekleyebiliyor. Musk'ın kendi hesabında da Twitter logosu bulunuyor.

Öte yandan Twitter Blue üyesi kullanıcılar, artık Twitter'ın 280 karakter sınırına takılmadan 10 bin karaktere kadar uzunlukta tweet atıyor.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 18

MUSK, TRUMP'IN TWİTTER HESABINI GERİ AÇTI

Musk, 23 Kasım 2022'de başlattığı ankette "Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?" diye sordu.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 19

Ankete katılan 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü "Evet" cevabını verirken yüzde 27,6'sı ise "Hayır" oyu kullandı.Bunun ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesaplarını kullanıma açtı.

Ancak kendi sosyal medya platformu "Truth Social'ı" kuran Trump, bu hesabından paylaşım yapmadı.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 20

TWİTTER'A DAHA ÇOK SAYISAL GÖSTERGE

Musk öncesi dönemde Twitter'da sadece beğeni, retweet ya da yanıt sayıları görülürken Musk, bu konuda daha çok ölçeği görünür kıldı.

Artık Twitter'daki bir paylaşımın altında bu paylaşımın kaç kişiye ulaştığı, kaç kere "kaydet" ya da "işaretle" butonuna basıldığı gibi göstergeler de yer alıyor.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 21

MUSK, TWİTTER'IN LOGOSUNU KISA SÜRELİĞİNE DOGECOIN ILE DEĞİŞTİRDİ

Twitter'ın logosunda da Musk döneminde kısa süreli değişiklik yaşandı. Twitter'ın klasik "mavi kuş" logosu, 3 Nisan'da bir anda kripto para birimi "Dogecoin'in" logosu olan köpek ile değiştirildi.

Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi? - 22

Musk, bu konuda detaylı bir açıklama yapmazken bir Twitter paylaşımında araba kullanan köpeğin, üzerinde mavi kuş fotoğrafı olan sürücü belgesini polise gösterdiği ve "O eski fotoğrafım." dediği karikatüre yer verdi.

Twitter'ın logosu bir süre sonra normale dönerken bu değişiklik konusunda Musk'tan bir açıklama gelmedi.

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