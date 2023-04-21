Elon Musk Twitter'da neleri değiştirdi?

Ana sayfayı iki bölüme ayıran Musk, bir kısma algoritmik olarak tavsiye edilen ve takip edilmeyen kullanıcıların tweetlerinin de görüldüğü "Sizin için" bölümünü, diğer kısma ise sadece takip edilen kullanıcıların paylaşımlarının görüldüğü "Takip Edilenler" bölümlerini ekledi.