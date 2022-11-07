Elon Musk, Twitter'daki taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını belirtti.
Musk, paylaşımında onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getirdiğini ve herhangi bir isim değişikliğinin, "mavi tik rozeti"nin geçici kaybolmasına neden olacağını ifade etti.
Öte yandan, geçmişte söz konusu hesaplar askıya alınmadan önce uyarı yapıldığını anımsatan Musk, yeni dönemde herhangi bir uyarının yapılmayacağını kaydetti.
Musk, onaylı hesap uygulamasının yaygınlaşmasıyla toplumun sesinin daha güçlü çıkacağını savunarak, Twitter'ın "dünyadaki en doğru bilgi kaynağı" olması gerektiğine işaret etti.
Elon Musk’ın herkesin mavi tike sahip olabilmesine olanak sağlayacak olan 8 dolarlık abonelik sistemi Twitter Blue, bazı ülkelerde iOS uygulamasına geldi.
Apple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara "şimdi kaydolanların" kullanıcı adlarının yanında "tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" mavi onay işareti alabileceğini söyledi.
iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor. Öte yandan Twitter Blue, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.