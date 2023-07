Elon Musk Twitter’ın adını ve logosunu neden değiştirdi? İşte o sorunun cevabı

The New York Times'a konuşan sosyal medya araştırmaları şirketi "Forrester Research"ün Başkan Yardımcısı Mike Proulx'un yorumu şöyle;



"Markaların bir lisana yerleşip hatta fiil haline gelmesi adeta "kutsal kase"ye dönüşmesi demek. Twitlemek fiili artık hemen her dile yerleşti. Bu, markanın popüler kültürün bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Elon Musk, Twitter'daki 15 yıllık marka değerini sildi ve şimdi sıfırdan başlıyor. Bay Musk, Twitter kullanıcılarının gazabını bile göze aldı. "Kutsal Kase"yi kırıyor ve büyük bir kumar oynuyor."