Elon Musk Twitter’ın adını ve logosunu neden değiştirdi? İşte o sorunun cevabı
Dünyada en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok değişikliğe giden ve son olarak aldığı radikal bir kararla platformun adını değiştiren Elon Musk hala konuşulmaya devam ediyor. Peki Elon Musk Twitter'ın adını ve logosunu "X" olarak neden değiştirdi? NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe araştırdı.
Dünyanın en etkin sosyal ağlarından biri, belki de birincisi. Bir buçuk milyara yakın hesap, 300 milyon civarında aktif üye ve küresel gündemi belirleyen dev bir şehir meydanı.