Elon Musk Twitter’ın adını ve logosunu neden değiştirdi? İşte o sorunun cevabı

Twitter aslında bir girişimcinin sahip olabileceği en güçlü markalardan biri. Öyle ki, İngilizce başta olmak üzere pek çok dilde "logo adı"; isimden sıfata, çoğunlukla da fiile dönüşmüş durumda. Yani eylemin adı; Tweetlemek olmuş. Dijital hayatın içindeki insanların adını günde en az birkaç defa söylediği böyle bir markayı alıp, tabuta yerleştirmek; muhakkak ki çılgınca bir karar.