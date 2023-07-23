Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, platformunun adının ve logosunun değişeceğini açıkladı. 52 yaşındaki milyarder, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." paylaşımını yaptı. Peki Twitter'ın yeni logosu nasıl olacak?

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 1

"TÜM KUŞLARA VEDA EDECEĞİZ"

Elon Musk, Twitter'ın isimi ve logosunu değiştirmek istediğini açıkladı. 52 yaşındaki Musk, attığı tweet’te, "Ve yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz". ifadelerini kullandı:

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 2

Sosyal medya platformunun milyarder sahibi, erken saatlerde Twitter’da yaptığı paylaşımda "Bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız." dedi.Musk, yeni logosuyla "her bir insanı eşsiz kılan kusurları somutlaştırmak" istediğini öne sürdü. 

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 3

"UZUN ZAMAN ÖNCE YAPILMALIYDI"

Musk, titreyen bir "X" resmi paylaştı ve daha sonra bir Twitter Spaces sesli sohbetinde Twitter logosunun değişip değişmeyeceği sorusuna "Evet. Bu, uzun zaman önce yapılmalıydı.” yanıtını verdi.

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 4

Bununla birlikte Musk'ın Ekim ayında Twitter'ı satın almasından bu yana geçen çalkantılı süreç içerisinde şirket, milyarderin Çin'in WeChat'i gibi bir "süper uygulama" yaratma vizyonunu yansıtması amacı ile  işletme adını X Corp olarak değiştirdi.

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 5

Twitter’ın logosundaki kuş figürü, Nisan ayında geçici olarak Dogecoin'in shiba inu köpeği ile değiştirildi ve bu hareket, kripto paranın piyasa değerinde bir artışa yardımcı oldu.

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 6

Diğer taraftan, Musk bu ayın başında Twitter'ın çeşitli hesapların günde kaç tweet okuyabileceğini sınırlayacağını açıkladığında şirket, kullanıcılar ve pazarlama uzmanları tarafından yaygın bir eleştiriye maruz kaldı.

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 7

Twitter’daki günlük limitler Meta'nın sahip olduğu rakip hizmet Threads'in büyümesine yardımcı oldu ve Threads lansmanından sonraki beş gün içinde 100 milyon üye sayısını aştı.

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 8

Twitter'ın karşılaştığı en son sorun, geçen salı günü açılan ve firmanın eski çalışanlarına en az 500 milyon dolar kıdem tazminatı borcu olduğunu iddia eden bir dava oldu.

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 9

Musk'ın satın almasından bu yana şirket, maliyetleri düşürmek için işgücünün yarısından fazlasını işten çıkardı.

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor - 10
DAHA FAZLA GÖSTER