Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor
Twitter'ın CEO'su Elon Musk, platformunun adının ve logosunun değişeceğini açıkladı. 52 yaşındaki milyarder, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." paylaşımını yaptı. Peki Twitter'ın yeni logosu nasıl olacak?
"TÜM KUŞLARA VEDA EDECEĞİZ"
Elon Musk, Twitter'ın isimi ve logosunu değiştirmek istediğini açıkladı. 52 yaşındaki Musk, attığı tweet’te, "Ve yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz". ifadelerini kullandı: