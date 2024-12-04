Elon Musk uzay istasyonunu yok edecek: 843 milyon dolarlık sözleşme
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) güvenli bir şekilde yok etmek için 843 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı. 2030’da hizmet dışı kalacak ISS, SpaceX'in Dragon uzay aracıyla Dünya’ya yönlendirilip kontrollü şekilde atmosferde parçalanacak ve okyanusa düşecek.
SpaceX, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yok etmeye yardımcı olmak için bir sözleşme kazandı ve bu beklenenden daha erken gerçekleşecek.