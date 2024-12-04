Elon Musk uzay istasyonunu yok edecek: 843 milyon dolarlık sözleşme

DÖRT KAT DAHA FAZLA İTİCİ GÜÇ

Bu görev için modifiye edilmiş bir SpaceX Dragon uzay aracı kullanılacak.

Araç, standart bir Dragon’a göre altı kat daha fazla yakıt kapasitesine ve dört kat daha fazla itici güce sahip olacak.

ISS, Dünya atmosferinden geçerken büyük ölçüde parçalanacak ve yanarak yok olacak.

Ancak uzay istasyonunun daha büyük modülleri atmosferden geçerek bir "son sıçrama noktasına" iniş yapacak. NASA, bu noktanın yerini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.