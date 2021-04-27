Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto

15 YILDIR SÜREN KAN DAVASI

Diğer taraftan milyarder iş insanları Elon Musk ve Jeff Bezos, uzay hakkında yaptığı tartışmalarla sık sık gündeme geliyor ve ikilinin iyi anlaşamadığı uzun bir zamandır biliniyor. Bezos, Tesla’nın Mars'a insan gönderme hedefine ilişkin üstü kapalı eleştirilerinde bulunurken, Musk da Amazon'un bazı ticari girişimlerinde darbelere maruz kaldı ve Bezos'u birden fazla kez "taklitçi" olarak nitelendirdi. SpaceX ve Blue Origin ayrıca yetenekli çalışanlar, patentler, NASA sözleşmeleri ve fırlatma rampalarına erişim konusunda sürekli rekabet etti.