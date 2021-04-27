Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto

Milyarder iş insanları Jeff Bezos ve Elon Musk arasında 15 yıldır uzun süredir devam eden rekabet yeniden kızıştı. Amazon kurucusu Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi NASA’nın SpaceX ile yaptığı anlaşmaya itiraz etmek için ABD Hükümet Sorumluluk Bürosu'na protesto başvurusu yaptı. Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, bu ayın başlarında NASA’nın Ay’a İnsanlı iniş programı kapsamında bir uzay aracı üretmek için 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Öte yandan, Musk protesto başvurusuna Twitter’da şaka yaparak cevap verdi.

ntv.com.tr 27.04.2021 - 11:37

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 1

ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA, insanlı Ay program nda kullanılacak kapsülün inşası için Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i seçti. İki astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için NASA'nın SpaceX'e 2,9 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 2

Ancak, Musk’ın ezeli rakibi milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay teknolojileri şirketi Blue Origin NASA'nın SpaceX ile yaptığı anlaşmaya itiraz amacıyla ABD Hükümet Sorumluluk Bürosu'na protesto başvurusu yaptı. 

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 3

NASA DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE HATALI DAVRANDI

Blue Origin CEO'su Bob Smith tarafından yapılan başvuruda NASA’nın sunulan SpaceX ile anlaşırken hatalı davrandığı, Lockheed Martin Corp., Northrop Grumman Corp. ve Draper'dan oluşan diğer teknoloji şirketlerinin prrojelerinin değerlendirme sürecinin de kusurlu olduğu ifade edildi.

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 4

"ABD'NİN AY'A DÖNÜŞÜNÜ TEHLİKE ATIYOR"

Blue Origin,  NASA'nın kararına meydan okuyan bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"NASA, İnsanlı İniş Sistemi programı için kusurlu bir satın alma gerçekleştirdi ve son dakikada kendi kalesine gol attı. Ajansın kararları rekabet fırsatlarını ortadan kaldırıyor, tedarik tabanını önemli ölçüde daraltıyor ve sadece geciktirmekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'nın Ay’a  dönüşünü de tehlikeye atıyor."

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 5

MUSK'TAN NÜKTELİ YANIT

Bu habere sosyal medyadan tepki gösteren Musk'ın tweet'i ise sosyal medyada büyük yankı buldu.  Musk paylaşımında Blue Origin’in roketleriyle henüz başarılı bir yörünge uzay uçuşu gerçekleştiremediğini ima etti ve “Onu (yörüngeye) kaldıramıyorum lol” yazdı
Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 6

Diğer taraftan, Blue Origin, halihazırda NASA'nın yakın ortağı olan Space Exploration Technologies adlı şirkete bir proje sunmak için çalışıyor. Ancak, protesto başvurusu  hükümet sözleşmeleriyle ilgili şirketlerin mücadelesinde yeni bir cephe açtı.

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 7

Bununla brilikte NASA ve SpaceX konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Blue Origin, bu yılın başlarında New Shepherd roket sistemini “Mannequin Skywalker” olarak adlandırılan bir çarpışma testi ile başlattı, ancak Musk’ın SpaceX’ine kıyasla uzay yarışında genel olarak geride kaldı.

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 8

15 YILDIR SÜREN KAN DAVASI

Diğer taraftan milyarder iş insanları Elon Musk ve Jeff Bezos, uzay hakkında yaptığı tartışmalarla sık sık gündeme geliyor ve ikilinin iyi anlaşamadığı uzun bir zamandır biliniyor. Bezos, Tesla’nın  Mars'a insan gönderme hedefine ilişkin üstü kapalı eleştirilerinde bulunurken, Musk da Amazon'un bazı ticari girişimlerinde darbelere maruz kaldı ve Bezos'u birden fazla kez "taklitçi" olarak nitelendirdi. SpaceX ve Blue Origin ayrıca yetenekli çalışanlar, patentler, NASA sözleşmeleri ve fırlatma rampalarına erişim konusunda sürekli rekabet etti.

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor: Blue Origin’den SpaceX ile NASA arasındaki anlaşmaya protesto - 9
Son birkaç aydır Bezos ve Musk, dünyanın “en zengin insanı unvanı” için de mücadele ediyor. Amzon’un kurucusu 181 milyar dolarlık servetiyle şu anda 1. sırada yer alırken, Musk  yaklaşık 170 milyar dolarlık net serveti ile 2. sırada yer alıyor.

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