Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı

ZUCKERBERG'İN ÇEŞİTLİ DÖVÜŞ SPORLARINDA MADALYALARI VAR

Öte yandan, yine de dövüş için bahis oranları artıyor ve sosyal medyada konuyla ilgili renkli paylaşımlarr yapılıyor. ancak karşısında bir yılı aşkın süredir karma dövüş sanatları eğitimi alan daha genç ve daha fit bir Zuckerberg olacak.