Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı
Teknoloji milyarderleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg, bir kafes dövüşünde karşılaşmayı karşılıklı olarak kabul etti. Ancak, Musk'ın annesi Maye Musk, kafes dövüşünün gerçekleşmesini engellemek için sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu. Bununla birlikte, Musk için zorlu bir rakip olan Zuckerberg, yıllardır karma dövüş sanatları eğitimi alıyor.
Maye Musk, oğlunun Mark Zuckerberg ile bir kafes maçında dövüşmesini gerçekten istemiyor.