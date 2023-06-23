Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı

Teknoloji milyarderleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg, bir kafes dövüşünde karşılaşmayı karşılıklı olarak kabul etti. Ancak, Musk'ın annesi Maye Musk, kafes dövüşünün gerçekleşmesini engellemek için sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu. Bununla birlikte, Musk için zorlu bir rakip olan Zuckerberg, yıllardır karma dövüş sanatları eğitimi alıyor.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 1

Maye Musk, oğlunun Mark Zuckerberg ile bir kafes maçında dövüşmesini gerçekten istemiyor. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 2

75 yaşındaki Musk, yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman'a "Bu maçı teşvik etmeyin!" diye tweet attı ve gönderisine iki kızgın yüz emojisi ekledi.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 3

Fridman, daha önce yaptığı paylaşımda “Musk ile Zuckerberg arasında bir jiu-jitsu maçına varım” demişti. Elon Musk da Fridman'a verdiği yanıtta "Hadi tam bir MMA yapalım." ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 4

"KELİMELERLE DÖVÜŞ"

Maye Musk, oğluna attığı farklı bir tweet'te ise "Sadece kelimelerle dövüş. Koltuklarda. bir metre arayla. En komik kişi kazanır." diye yazdı.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 5

Öte yandan, Elon Musk'ın önerdiği ve Zuckerberg'in kabul ettiği kafes dövüşü için henüz bir tarih belirlenmedi.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 6

ZUCKERBERG'İN ÇEŞİTLİ DÖVÜŞ SPORLARINDA MADALYALARI VAR

Öte yandan, yine de dövüş için bahis oranları artıyor ve sosyal medyada konuyla ilgili renkli paylaşımlarr yapılıyor.  ancak karşısında bir yılı aşkın süredir karma dövüş sanatları eğitimi alan daha genç ve daha fit bir Zuckerberg olacak.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 7

Öte yandan eğer bu döbüş gerçekleşirse, Elon Musk'ın zorlaması muhtemel.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 8

Çünkü karşısında bir yılı aşkın süredir karma dövüş sanatları eğitimi alan daha genç ve daha fit bir Zuckerberg olacak.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 9

MUSK, ZUCKERBERG'İ NEDEN KAFES DÖVÜŞÜNE DAVET ETTİ?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın bağlı olduğu şirker Meta'nın CEO'SU ve sahibi olan Zuckerberg, Twitter'a rakip olacak bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını duyurumuştu. Yeni platformun adı ise şu anda "Project 92" olarak anılıyor. 

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 10

Twitter'ı geçen yıl satın alan Musk ise Zuckerberg'e yönelik,  "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım." çağrısında bulundu. 

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 11

Zuckerberg ise Musk'ın kafes dövüşü çağrısını kabul ederek, "Konum gönder." ifadelerini kullandı.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 12
Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapıyor: Maye Musk'tan çağrı - 13
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