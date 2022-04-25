Elon Musk ve Twitter masaya oturdu

Plan, birisinin şirkette yüzde 15'ten fazla hisseye sahip olmasını engelliyor. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor. ​​​​​​​



Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

Bir kişi veya işletme, hedef firma yönetiminin isteklerine karşı başka bir şirketi devralmaya çalıştığında, bir devralma teklifi düşmanca kabul ediliyor.