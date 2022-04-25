Elon Musk ve Twitter masaya oturdu

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 09:50
Tesla CEO’su teklifini ilk kez açıkladıktan sonra, Twitter yönetimi potansiyel bir düşman satın alımını savuşturmak için "zehir hapı" stratejisini duyurmuştu.
Ancak, Musk teklifini ABD'li borç veren Morgan Stanley ve diğer kurumların desteğiyle finanse etmeyi planladığını açıkladı.
Reuters, New York Times ve Bloomberg'e göre, ABD’li yetkililere açıklanan Musk'ın teklifini nasıl finanse etmeyi amaçladığına dair ayrıntılar, Twitter'ın 11 üyeli yönetim kurulunun olası bir anlaşmayı ciddi şekilde düşünmesine neden oldu.
Twitter'da yüzde 9'dan fazla hisseye sahip olan Musk, teklifi için 46,5 milyar dolarlık bir finansman paketi hazırladı.Bu finansman, Musk’ın kendi varlıklarının bir karışımından ve Wall Street bankacılık devi Morgan Stanley ve diğer firmaların desteğinden gelecek.
Diğer taraftan, bazı Twitter hissedarları, Musk'ın finansman planını açıklamasının ardından şirketle temasa geçtiğini ve yönetim kurulunu potansiyel bir anlaşma fırsatını kaçırmamaya çağırdığını açıkladı.
Yatırım şirketi Wedbush Securities'de analist olan Dan Ives ise birçok yatırımcının Musk’ın satın almasının "Twitter'ın halka açık bir şirket olarak sonunun başlangıcı olarak göreceğini, Musk'ın muhtemelen ikinci bir teklif veren gelmedikçe şirketi satın alma yolunda olduğunu" düşündüğünü söyledi.
Wall Street Journal gazetesi ise satın almanın bu hafta gerçekleşebileceğini öne sürdü.
Ives, dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın düşmanca bir devralma girişiminin "Twitter için Game of Thrones savaşında daha fazla" baskı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, bu ayın başlarında Musk, Twitter'ın yönetim kurulunda sahip olmasına izin verilen hisseleri sınırlayacak bir sandalyeyi reddetti. Daha sonra 14 Nisan'da şirkete istenmeyen bir teklifte bulundu. Ertesi gün, Twitter yönetim kurulu, "sınırlı süreli hissedar hakları planı" olarak da bilinen ve "zehir hapı" adıyla ünlenen olası bir düşmanca devralmaya karşı kendisini koruma planını duyurdu.
Plan, birisinin şirkette yüzde 15'ten fazla hisseye sahip olmasını engelliyor. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.
Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği belirtiliyor.
Bir kişi veya işletme, hedef firma yönetiminin isteklerine karşı başka bir şirketi devralmaya çalıştığında, bir devralma teklifi düşmanca kabul ediliyor.