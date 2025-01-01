Elon Musk X adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi: Kripto değeri yüzde 400 fırladı
Elon Musk, X platformundaki kullanıcı adını “Kekius Maximus” olarak değiştirdi ve gladyatör zırhı giymiş Pepe the Frog görselini profil resmi yaptı. İsim değişikliğiyle ilgili açıklama yapmayan Musk’ın, 2000 yapımı "Gladyatör" filmi ve Pepe the Frog’a atıfta bulunduğu düşünülüyor. Bu hamle, sosyal medyada dikkat çekerken, kripto para dünyasında “Kekius Maximus” adındaki dijital paranın değerinin yüzde 400 artmasına neden oldu.
Elon Musk, X yani eski adıyla Twitter'da kullanıcı adını tuhaf bir şekilde “Kekius Maximus” olarak değiştirdi ve bu değişiklik, hem destekçileri hem de eleştirmenleri tarafında merak uyandırdı.
Dünyanın en zengin insanı ve 2022’den beri sahibi olduğu platformda yaklaşık 210 milyon takipçiye sahip olan Musk, profil fotoğrafını da gladyatör zırhı giymiş popüler Pepe the Frog karakterinin bir görüntüsüyle değiştirdi.