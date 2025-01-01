Elon Musk X adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi: Kripto değeri yüzde 400 fırladı

Elon Musk, X platformundaki kullanıcı adını “Kekius Maximus” olarak değiştirdi ve gladyatör zırhı giymiş Pepe the Frog görselini profil resmi yaptı. İsim değişikliğiyle ilgili açıklama yapmayan Musk’ın, 2000 yapımı "Gladyatör" filmi ve Pepe the Frog’a atıfta bulunduğu düşünülüyor. Bu hamle, sosyal medyada dikkat çekerken, kripto para dünyasında “Kekius Maximus” adındaki dijital paranın değerinin yüzde 400 artmasına neden oldu.

Elon Musk X adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi: Kripto değeri yüzde 400 fırladı - 1

Elon Musk, X yani eski adıyla Twitter'da kullanıcı adını tuhaf bir şekilde “Kekius Maximus” olarak değiştirdi ve bu değişiklik, hem destekçileri hem de eleştirmenleri tarafında merak uyandırdı.

Dünyanın en zengin insanı ve 2022’den beri sahibi olduğu platformda yaklaşık 210 milyon takipçiye sahip olan Musk, profil fotoğrafını da gladyatör zırhı giymiş popüler Pepe the Frog karakterinin bir görüntüsüyle değiştirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk X adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi: Kripto değeri yüzde 400 fırladı - 2

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Donald Trump’ın başkanlık dönemindeki yakın dostlarından biri olan Musk, isim değişikliğine dair henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak konuyla ilgili bazı ipuçları mevcut.

Elon Musk X adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi: Kripto değeri yüzde 400 fırladı - 3

GLADYATÖR FİLMİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Sosyal medyada Musk’ı yakından takip edenler, yeni takma adının, Pepe the Frog ve 2000 yapımı “Gladyatör” filminde Russell Crowe’un canlandırdığı Maximus Decimus Meridius karakterinin garip bir kombinasyonu olabileceğini öne sürdü.

Musk’ın yeni profil görüntüsünde Pepe the Frog, altın zırh giymiş ve elinde bir video oyun kontrol cihazı tutarken tasvir ediliyor.

Elon Musk X adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi: Kripto değeri yüzde 400 fırladı - 4

YAKLAŞIK YÜZDE 400 ARTIŞ!

Musk'ın kullanıcı adını değiştirmesiyle birlikte kripto para dünyasında hareketlenme yaşandı ve "Kekius Maximus" isimli dijital paranın değerinde yaklaşık yüzde 400 artış gözlemlendi.

Musk, geçmişte sosyal medya yorumlarıyla kripto para fiyatlarını etkilemişti ancak bu özel kripto para konusunda herhangi bir rolü olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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