Elon Musk X adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi: Kripto değeri yüzde 400 fırladı

Elon Musk, X yani eski adıyla Twitter'da kullanıcı adını tuhaf bir şekilde “Kekius Maximus” olarak değiştirdi ve bu değişiklik, hem destekçileri hem de eleştirmenleri tarafında merak uyandırdı.

Dünyanın en zengin insanı ve 2022’den beri sahibi olduğu platformda yaklaşık 210 milyon takipçiye sahip olan Musk, profil fotoğrafını da gladyatör zırhı giymiş popüler Pepe the Frog karakterinin bir görüntüsüyle değiştirdi.