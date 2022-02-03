Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'in premium fiyatı belli oldu. Özel bir antenle gelecek uydu internetinin hem hızı hem fiyatı katlandı.

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 08:50

Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat - 1

Özel uzay şirketi SpaceX'in en önemli projelerinden birisi olan Starlink, uzay interneti için kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Program Ekim 2021'de Beta sürecinden çıkartıldı.

Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat - 2

Starlink tarafından sunulan hizmetin fiyatları kurulum bedeli 499 dolar, aylık ücreti ise 99 dolar olarak belirlenmişti.

Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat - 3

Bu internetin 50Mb/s ile 150Mb/s arasında bir hıza sahip olduğu aktarılıyor.

Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat - 4

Starlink premium hizmetini de kullanıma açtı. Bu üyeliğin dudak uçuklatan bir fiyatı bulunuyor.

Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat - 5

Şirketten yapılan açıklamaya göre hızı 500 Mbps'ye çıkan interneti kullanmak isteyen müşterilerin aylık 500 dolar ödemesi gerekecek.

Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat - 6

Ayrıca bu yeni premium anteni almak isteyenlerin sisteme giriş ücreti de 2 bin 500 dolar olarak belirlendi.

Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat - 7

Şirket kullanıcılardan 500 dolarlık depozito da istiyor.

Elon Musk yeni internet hizmetini duyurdu: Starlink'te dudak uçuklatan fiyat - 8

Şirket şimdiden yörüngeye 2 binden fazla uydu yerleştirmiş durumda. SpaceX'in 12 bin uyduya kadar izni bulunuyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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