Elon Musk'ı endişelendiren yapay zeka projesi (İlk yatırım yapan kişilerden birisiydi)

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, yapay zeka ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Musk kendisini en çok endişelendiren yapay zeka projesini de açıkladı.

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ntv.com.tr 28.07.2020 - 11:17

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, yapay zekâ konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Yapay zekanın insanoğlunu geride bırakarak gezegenimize hakim olacağı iddiasını daha önce farklı platformlarda defalarca dile getiren Elon Musk, kendisini en çok endişelendiren yapay zeka projesini açıkladı.

Business Insider'da yer alan habere göre, Musk'ı en çok tedirgin eden yapay zeka projesi internet devi Google'ın yürüttüğü DeepMind projesi.

New York Times'a konuşan Musk söz konusu proje ile ilgili "İnşa ettikleri yapay zeka doğası gereği her kulvarda insanı geride bırakabilecek bir yağıya sahip" dedi.

DeepMind projesine ilk yatırım yapan kişilerden birisi olan Musk, daha sonra projeye verdiği desteği çekmişti. Proje 2014 yılında 500 milyon dolar karşılığında Google tarafından satın alınmıştı.