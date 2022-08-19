Elon Musk'ın başı derde girecek mi? Twitter'daki sahte hesap sayısını yanlış hesapladı

Botometer, bir hesabın ne zaman ve ne sıklıkta tweet attığı ve gönderilerin içeriği gibi çeşitli göstergeleri kullanarak bir hesap için 0 ile 5 arasında bot hesabı oluşturularark kulllanılıyor. Sıfır puan, bir Twitter hesabının bot olma olasılığının düşük olduğunu, beş puan ise insan olma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Ancak araştırmacılar, aracın bir hesabın bot olup olmadığı konusunda kesin bir cevap vermediğini söyledi.