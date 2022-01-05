Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink bir kez daha gündemde. ABD’de bir Twitter kullanıcısı, bahçesindeki Starlink alıcısının üzerine ısınmak için oturmuş beş kedinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada viral olurken, uzmanlar, hayvanların alıcının düzgün çalışmasını etkileyebileceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 13:04 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 13:27

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 1

'Iın kurucusu olduğu SpaceX tarafından kurulan Starlink, düşük Dünya yörüngesindeki uydulardan yerdeki çanak antenlere geniş bant ışınlayan uzay tabanlı bir internet sisteminden meydana geliyor ve yeryüzünde binlerce vericisi bulunuyor. 

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 2

ABD'de Anna Taylor adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğrafta, cihazın internet hizmeti iyileştirmek amacıyla üst katmanını kardan temizlemek için “kar eritme modu”nda olduğu görülüyor. Bu modda alıcı etrafına ısı veriyor ve kedilerin sıcağı sevdiği herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 3

"SICAK BİR YUVA"

5 kedinin Starlink alıcısına yuvalandığı fotoğraf sosyal medyada viral olurken, Taylor  sitemde bulundu: “Starlink, kediler uydunun soğuk günlerde ısı verdiğini öğrenene kadar harika çalışıyordu.”

Ancak, Daily Mail’e konuşan uzmanlar,  hayvanların cihazın çalışmasını geçiçi olarak engelleyebileceğini ancak zor koşullara dayanıklı olarak üretildiğini belirtti. 

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 4

Buna göre, yılbaşı gecesinde çekilen sevimli kedilerin fotoğrafı, SpaceX'in alıcılarının sadece karı eritmeye yetecek kadar ısıtan ve böylece kışın da çalışmaya devam etmesini sağlayan “kar eritme modu”nun önemine dikkat çekiyor.

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 5

Geçen yıl yoğun bir kışın yaşandığı Alberta’da yaşayan bir Reddit kullanıcısı, Starlink alıcısının fotoğrafını paylaşarak özelliğin ne kadar iyi çalıştığını belirtmiş ve “Hala  30-50 Mbps olsa da çalışıyor” yazmıştı.

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 6

MUSK ELEŞTİRİLİLERİN ODAĞI OLDU

Öte yandan Starlink, uzak bölgelerde yaşayanların internete erişmesine yardımcı olmasına rağmen, Elon Musk uydularının kaplandığı alan nedeniyle eleştirildi.

SpaceX yörüngeye yaklaşık bin 900 Starlink uydusu fırlattığından,  geçen ay Çin ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Musk’ı uyardı.

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 7

Ancak Musk, 'on milyarlarca' uzay aracının Dünya'ya yakın yörüngede dönebileceğini söyleyerek iddialara yanıt verdi ve firmasının 'uzaydaki rakiplerini sıkıştırdığı' yönündeki iddiaları reddetti.

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 8

"KİMSENİN BİR ŞEY YAPMASINI ENGELLEMEDİK"

Financial Times’a konuşan 47 yaşındaki girişimci, “Uzay son derece muazzam bir büyüklüğe sahip  ve uydular çok küçük. Bu, başkalarını herhangi bir şekilde etkili bir şekilde engellediğimiz bir durum değil. Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik” dedi. 

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 9

Ardından durumu, dünya yüzeyinin sadece bir kısmını kaplayan 2 milyar araba ve kamyonun yoğunluğuyla karşılaştırdı.

Elon Musk’ın başı kedilerle dertte: Starlink alıcıları kediler için sıcak bir yuva oldu - 10

Musk, "Bu, on milyarlarca uydu için yer anlamına gelir. Birkaç bin uydu hiçbir şey değil. Sanki, Dünya'da birkaç bin araba var. Bu hiç bir şey değil” dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER