Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak?
SpaceX'in sahibi Elon Musk, Mars'ta 1 milyon insanın yaşadığı bir şehir kurmayı hayal ediyor ve bu başarıyı sağlamak için 1000 Starship ve 20 yıllık bir çalışmanın olması gerektiğini düşünüyor. Musk, 2050 yılına kadar, her 26 ayda bir Mars'a 100 bin insan taşınacağını ve sürdürülebilir bir şehir kurulacağını iddia ediyor.
SpaceX, geçen yıl test uçuşlarını gerçekleştirdiği Starbase’e “Mars’a Açılan Kapı” yazılı bir ışıklı tabela yerleştirerek Kızıl Gezegen misyonunu vurgulamıştı.
Elon Musk, 2002 yılında PayPal’ın satışından elde ettiği parayla ve Mars’ı kolonileştirme kararlılığıyla şirketi kurdu.
O zamandan beri SpaceX olağanüstü başarılara imza attı, ancak Musk’a göre en iyimser planları bile en az bin Starship ve 20 yıllık bir çalışma gerektiriyor.