Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak?

1 MİLYON KİŞİLİK ŞEHİR PLANI

Kamu ve özel fonlarla finanse edilen bu roketlerden oluşan bir filo, Mars’a onlarca insanı götürüp orada bir insanlı üs kurmayı hedefliyor.

Her gezegen hizalanmasında binlerce roket Mars’a gönderilerek bir milyon kişilik kendi kendine yeten bir şehir inşa edilecek.

SpaceX henüz bu hedeflerin ilkini bile gerçekleştirebilmiş değil.

Ancak Musk, sadece iddialı değil, aynı zamanda iyimser bir yaklaşım sergiliyor.

Musk, her fırlatmanın maliyetini ise sektör standartlarına göre inanılmaz derecede düşük bir rakam olan 2 milyon dolar olarak belirtti.

Karşılaştırıldığında, şu anda hizmetteki en güçlü roket olan Falcon Heavy’nin bir fırlatması bunun 50 katına mal oluyor.