Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak?

SpaceX'in sahibi Elon Musk, Mars'ta 1 milyon insanın yaşadığı bir şehir kurmayı hayal ediyor ve bu başarıyı sağlamak için 1000 Starship ve 20 yıllık bir çalışmanın olması gerektiğini düşünüyor. Musk, 2050 yılına kadar, her 26 ayda bir Mars'a 100 bin insan taşınacağını ve sürdürülebilir bir şehir kurulacağını iddia ediyor.

Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak? - 1

SpaceX, geçen yıl test uçuşlarını gerçekleştirdiği Starbase’e “Mars’a Açılan Kapı” yazılı bir ışıklı tabela yerleştirerek Kızıl Gezegen misyonunu vurgulamıştı.

Elon Musk, 2002 yılında PayPal’ın satışından elde ettiği parayla ve Mars’ı kolonileştirme kararlılığıyla şirketi kurdu.

O zamandan beri SpaceX olağanüstü başarılara imza attı, ancak Musk’a göre en iyimser planları bile en az bin Starship ve 20 yıllık bir çalışma gerektiriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak? - 2

MARS PLANI YENİ DEĞİL

SpaceX’i kurmadan önce Elon Musk, Mars’ın insanlık tarafından keşfedilmesini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mars Society’nin yönetim kurulunda kısa bir süre görev yaptı.

Musk, bu derneğin bir genel kurul toplantısında, Mars’a olan kamu ilgisini yeniden canlandırmayı amaçlayan Mars Oasis adında bir projeyi duyurdu.

Bu projede Mars’a küçük bir sera kurulması hedefleniyordu.

Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak? - 3

MARS’I KOLONİLEŞTİRMEK İÇİN BİN STARSHIP

Yıllar içinde adı ve tasarımı değişmiş olsa da, Starship programının uzun vadeli hedefi aynı kaldı.

Şirketin asıl hedefi tamamen yeniden kullanılabilir dev bir roket inşa etmek.

Bu roket, minimum maliyetle 100 tondan fazla yükü uzaya taşıyabilmeli.

Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak? - 4

1 MİLYON KİŞİLİK ŞEHİR PLANI

Kamu ve özel fonlarla finanse edilen bu roketlerden oluşan bir filo, Mars’a onlarca insanı götürüp orada bir insanlı üs kurmayı hedefliyor.

Her gezegen hizalanmasında binlerce roket Mars’a gönderilerek bir milyon kişilik kendi kendine yeten bir şehir inşa edilecek.

SpaceX henüz bu hedeflerin ilkini bile gerçekleştirebilmiş değil.

Ancak Musk, sadece iddialı değil, aynı zamanda iyimser bir yaklaşım sergiliyor.

Musk, her fırlatmanın maliyetini ise sektör standartlarına göre inanılmaz derecede düşük bir rakam olan 2 milyon dolar olarak belirtti.

Karşılaştırıldığında, şu anda hizmetteki en güçlü roket olan Falcon Heavy’nin bir fırlatması bunun 50 katına mal oluyor.

Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak? - 5

"YAKLAŞIK 100 BİN İNSAN TAŞIYABİLİRİZ"

Musk, projeyle ilgili bazı ek hesaplamalar da yaptı.

Starship’in hedefi, günde üç kez, yılda bin kez uçuş yaparak her on Starship için yılda bir megaton yükü uzaya taşımak.

Musk, “Eğer yılda 100 Starship inşa edersek, 10 yılda 1000 Starship elde ederiz, yani yılda 100 megaton taşırız. Her Dünya-Mars yörüngesi hizalanmasında yaklaşık 100.000 insan taşıyabiliriz.” dedi.

Elon Musk'ın Mars hayali: 1 milyon kişilik şehir nasıl kurulacak? - 6

2028'DE BAŞLARSA 22 YIL SONRA MÜMKÜN

Mars’a fırlatma pencereleri, gezegenin Dünya’ya en yakın olduğu her 26 ayda bir açılıyor.

Musk, eğer fırlatmalar 2028’de başlarsa, bir milyon nüfuslu Mars şehrinin sadece 22 yıl sonra, 2050’de gerçekleşebileceğini öngörüyor.

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