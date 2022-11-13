Elon Musk'ın mavi tik skandalı

Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı.
"Twitter'ın mavi onay rozeti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" demesinden kısa bir süre sonra kendisine yeni bir kazanç kapısı açtı.
Ancak hesaba katılmayan bir durum Elon Musk'ın başını derde soktu.
'Mavi tik' alınmış sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar, dünyaca ünlü firmalara zarar verince uygulama bir süreliğine askıya alındı.
Aboneliğini daha önce alanların işaretleri profilinde yer alırken İOS kullanıcıları hala satın almayı gerçekleştirebiliyor.
Skandala neden olan olaylardan biri de 'Eli Lilly' isimli dünyaca ünlü şirketin paylaşımı.
Firma hesabından, insülin ilacının ücretsiz olacağı yazıldı ve haber kısa sürede yayıldı.
Sonra ise paylaşımı yapan hesabın 'Eli Lilly' firmasına ait olmadığı ve Twitter'dan ücret ödeyerek 'mavi tik' alan bir kişi olduğu ortaya çıktı.
Bir diğer skandal ise dünyanın en önemli savunma sanayi devlerinden 'Lockheed Martin'de geldi.
F-35 savaş jetlerinin de üreticisi olan firma, aralarında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelere artık silah satışı yapılmayacağını duyuran bir paylaşım yaptı. Bu hesabın da daha sonra firmaya ait olmadığı ortaya çıktı.