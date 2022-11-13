Elon Musk'ın mavi tik skandalı

Twitter'ın yeni CEO Elon Musk'ın paralı hale getirdiği mavi onay rozeti ile şirket gelir kalemlerine bir yenisini daha ekledi. Ancak Musk'ın hesaba katamadığı bir durum dünyaca ünlü şirketlerin başını derde soktu.

Elon Musk'ın mavi tik skandalı - 1

Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı.

Elon Musk'ın mavi tik skandalı - 2

"Twitter'ın mavi onay rozeti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" demesinden kısa bir süre  sonra kendisine yeni bir kazanç kapısı açtı.

Elon Musk'ın mavi tik skandalı - 3

Ancak hesaba katılmayan bir durum Elon Musk'ın başını derde soktu.

Elon Musk'ın mavi tik skandalı - 4

'Mavi tik' alınmış sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar, dünyaca ünlü firmalara zarar verince uygulama bir süreliğine askıya alındı. 

Aboneliğini daha önce alanların işaretleri profilinde yer alırken İOS kullanıcıları hala satın almayı gerçekleştirebiliyor. 

Elon Musk'ın mavi tik skandalı - 5

Skandala neden olan olaylardan biri de 'Eli Lilly' isimli dünyaca ünlü şirketin paylaşımı.

Firma hesabından, insülin ilacının ücretsiz olacağı yazıldı ve haber kısa sürede yayıldı. 

Elon Musk'ın mavi tik skandalı - 6

Sonra ise paylaşımı yapan hesabın 'Eli Lilly' firmasına ait olmadığı ve Twitter'dan ücret ödeyerek 'mavi tik' alan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk'ın mavi tik skandalı - 7

Bir diğer skandal ise dünyanın en önemli savunma sanayi devlerinden 'Lockheed Martin'de geldi.

Elon Musk'ın mavi tik skandalı - 8

F-35 savaş jetlerinin de üreticisi olan firma, aralarında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelere artık silah satışı yapılmayacağını duyuran bir paylaşım yaptı. Bu hesabın da daha sonra firmaya ait olmadığı ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER