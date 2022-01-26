Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı

Dünya'nın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 2015'te uzaya fırlattığı roket kontrolden çıktı. Bilim insanlarının 4 tonluk bir uzay çöpü olarak nitelediği Falcon 9'un, Ay ile çarpışma yörüngesine girdiği belirtiliyor. Roketin mart ayının başında Ay'a çarpması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 14:46 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 14:53

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 1

2015'TE FIRLATILMIŞTI

Uzmanlar, uzayda savrularak yedi yıl geçiren bir SpaceX roketinin Ay ile çarpışma rotasında olduğunu açıkladı. Falcon 9 adlı roket, Şubat 2015'te uzaya bir hava durumu uydusu göndermek için gezegenler arası bir misyonun parçası olarak ABD’nin Florida eyaletinden fırlatılmıştı.

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 2

Ancak, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) Derin Uzay İklim Gözlemevi'ni Lagrange noktasına (Ay’dan dört kat daha uzakta ve Güneş ile doğrudan aynı hizada olan yerçekimi nötr bir konum ) gönderildikten sonra görevinin ikinci aşamasını tamamlayamadı.

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 3

Meteorolog Eric Berger,  Falcon 9’un bu aşamada, Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmadığı ve  aynı zamanda Dünya-Ay sisteminin  çekiminden kaçmak için enerjiden yoksun olduğunu belirtti.

Berger, "Yani Şubat 2015'ten bu yana biraz kaotik bir yörünge izliyor" dedi.

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 4

Bununla birlikte, uzay gözlemcileri, yaklaşık dört  tonluk bir uzay çöpü olarak roketin birkaç hafta içinde yaklaşık 2,58 kilometre/saat hızla  Ay ile çarpışma rotasına gireceği konusunda uyardı.

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 5

ÇARPIŞMA İÇİN BEKLENEN TARİH AÇIKLANDI

Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için yazılım yazan Bill Gray, Falcon 9'un  büyük olasılıkla 4 Mart'ta, Ay’ın ekvatoruna yakın bir konuma çarpacağını söyledi. 

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 6

Gray, hali hazırda Falcon 9’un 5 Ocak’ta Ay’ın yörüngesine yaklaştığını ancak, 4 Mart'ta Dünya’nın uydusunda belirgin bir etki yaratacağını söyleyerek "Bu, bildiğim ilk kasıtsız uzay çöpünün Ay’a çarpması vakası" dedi.

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 7

Diğer taraftan, Güneş ışığının roket üzerindeki "itici" etkisi ve yörüngesini biraz değiştirebilecek "dönüş periyotlarının ölçülmesindeki belirsizlik" nedeniyle Falcon 9’un tam olarak vuracağı nokta belirsizliğini koruyor.

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 8

Gray, ayrıca bu çarpışmanın Dünya'dan muhtemelen çıplak gözle fark edilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 9

“Çarpışma, Ay’ın Dünya’ya yakın bir konumunda olsa bile,  Yeni Ay'dan birkaç gün sonra gözlemlenecek.”

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı - 10

"ÖNEMLİ BİR ŞEY DEĞİL"

Öte yandan, Harvard Üniversitesi'nden bir astrofizikçi olan Jonathan McDowell, çapışmanın  4 Mart'ta gerçekleşeceğini ancak "önemli bir şey olmadığını" yazdı.

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