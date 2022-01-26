Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacağı tarih açıklandı

Meteorolog Eric Berger, Falcon 9’un bu aşamada, Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmadığı ve aynı zamanda Dünya-Ay sisteminin çekiminden kaçmak için enerjiden yoksun olduğunu belirtti.

Berger, "Yani Şubat 2015'ten bu yana biraz kaotik bir yörünge izliyor" dedi.