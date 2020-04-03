Elon Musk'ın şartlı corona virüs yardımına ilk cevap

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan ismi. Peki kim bu Elon Musk?

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.