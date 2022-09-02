Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı

Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX, önümüzdeki yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) astronot ve kargo göndermek için 1,4 milyar dolarlık bir sözleşme daha imzaladı. SpaceX böylelikle, NASA’dan toplamda yaklaşık 5 milyar ödeme alarak 14 uzay görevini gerçekleştirmiş olacak.

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 11:17 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 11:21

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 1

Amerikan ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyanın en zengin  insanı olan 'ın uzay şirketi SpaceX ile 1,4 milyar dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. 

NASA'nın mevcut sözleşmesi kapsamında, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı ve yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, ISS'ye dört astronot gönderecekti. 

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 2

5 GÖREV DAHA ÜSTLENECEK

Şu anda şirket, Nisan ayında başlatılan Crew-4'te yer alıyor. Bu görev, Amerikalı astronotlar Kjell Lindgren, Bob Hines ve uzun süreli uzay uçuşu yapan ilk siyah kadın olan  Jessica Watkins ile Avrupa Uzay Ajansı'ndan (EMA)  İtalyan Samantha Cristoforetti'yi içeriyordu.

Yeni ortaklık, SpaceX'in ISS'ye yapılan Crew-10, Crew-11, Crew-12, Crew-13 ve Crew-14 uçuşları için uzay taşımacılığını üstleneceği anlamına geliyor.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 3

NASA tarafından konuya ilişkin yapılan  açıklamada, "Sözleşme, NASA'nın 2030 yılına kadar uzay istasyonuna kesintisiz bir insan erişimi sunuyor” denildi.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 4

Diğer taraftan 2014 yılında NASA, ticari ekip programının bir parçası olarak Boeing ve SpaceX ile çeşitli sözleşmeler imzaladı. Ancak, ABD’li havacılık şirketi Boeing, Starline adlı uzay aracını henüz fırlatmadı.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 5

Ars Technica'nın kıdemli teknoloji editörü Eric Berger, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, SpaceX’in NASA ile ortaklığından Boeing'den çok daha fazlasını elde ettiğini belirtti.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 6

SPACEX İLE REKABET ETMEK ÇOK ZOR

Berger, “NASA, mürettebatın geliştirilmesi ve operasyonları kapsamında 6 mürettebat uçuşu için Boeing'e toplam yaklaşık 5,1 milyar, SpaceX'e 14 uçuş için toplam 4,9 milyar dolar ödeyecek. Ancak, Boeing muhtemelen bu fiyata bile para kaybedecek. Fiyat ve program konusunda SpaceX ile rekabet etmek çok zor” açıklamasını yaptı.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 7

Diğer taraftan Boeing, maliyetli ve önemli ölçüde gecikmiş bir zaman programıyla boğuştuğu için ilk Starliner göreviyle astronotları ISS’ye götürmek için Şubat 2023'ü hedefliyor. 

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 8

2019'un sonlarında Starliner'ı yörünge testine sokmaya yönelik ilk girişim, yazılım sorunlarının aracı rotadan çıkarmasından sonra ertelendi. Bunu iki yıl boyunca sorun giderme izledi.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 9

SpaceX, Mayıs 2020'den beri ISS'ye astronot gönderiyor. SpaceX ile ortaklık kurmadan önce NASA, insanları ISS'ye taşımak için Soyuz roketlerini kullanması için Rusya'ya ödeme yapmayı planlıyordu.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı - 10

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