Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA ile1,4 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı

SPACEX İLE REKABET ETMEK ÇOK ZOR

Berger, “NASA, mürettebatın geliştirilmesi ve operasyonları kapsamında 6 mürettebat uçuşu için Boeing'e toplam yaklaşık 5,1 milyar, SpaceX'e 14 uçuş için toplam 4,9 milyar dolar ödeyecek. Ancak, Boeing muhtemelen bu fiyata bile para kaybedecek. Fiyat ve program konusunda SpaceX ile rekabet etmek çok zor” açıklamasını yaptı.