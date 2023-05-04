Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak

Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, ABD'nin Nevada eyletinde yer alan Las Vegas kentine 105 kilometre uzunluğa ve 51 istasyona sahip tünel ağı inşa edeceğini duyurdu. "Vegas Loop" adlı proje kumarhane çalışanlarının endişesine neden olurken, kenti pek çok popüler destinasyona bağlayacak.

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 1

Elon Musk’ın sahibi olduğu The Boring Company (TBC) Las Vegas'taki tünel ağını 40 kilometre genişleteceğini ve orijinal planına 18 yeni istasyon ekleyeceğini duyurdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 2

The Boring Company (TBC)  Vegas Loop adı verilen projeyi başlangıçta 46 kilometrelik bir tünel ve 51 istasyondan oluşan bir yer altı ulaşım sistemi olarak tasarlamıştı.

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 3

Fakat Nevada Clark İlçesi’ndeki komisyon üyelerinin şirketin son projesini onaylamasının ardından TBC, 69 istasyonlu105 kilometre uzunluğunda bir tünel inşa edecek.

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 4

TEK "HAYIR" OYU GELDİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, komisyon üyeleri TBC'nin avukatı Stephanie Allen'ın projenin tamamınINI, vergi mükelleflerinin değil şirketin ödeyeceği konusunda güvence vermesinin ardından 6'ya karşı 1 "hayır" oyu kullandı. 

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 5

Tek muhalif oy, transit sistemin sadece turistlere hizmet vermesi, tatil yerleri ve kumarhane çalışanlarını dikkate almaması konusundaki endişelerini dile getiren komisyon üyesi Marilyn Kirkpatrick'ten geldi. 

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 6

Kirkpatrick, tünellerin inşaatı nedeniyle yerel sakinlerin işe gitmelerinin gittikçe zorlaştığına dair şikayetler aldığını belirtti. 

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 7

ŞU ANDA 3 KM UZUNLUĞUNDA

Diğer taraftan, Vegas Loop şu anda Las Vegas Kongre Merkezi çevresinde yaklaşık 3 kilometre boyunca uzanıyor.

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 8

TBC, ağı, Harry Reid Uluslararası Havaalanı, Allegiant Stadyumu, Las Vegas şehir merkezi ve hatta Los Angeles'a bağlayan daha fazla tünel kazmayı planlıyor. 

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 9

Yeni inşa edilecek istasyonlardan bazıları ise  havaalanı yakınındaki Las Vegas Bulvarı'nn yanı sıra Chinatown, Town Square Las Vegas ve Harmon Square'de yer alacak.

Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'den devasa proje: 105 kilometre uzunluğunda olacak - 10
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