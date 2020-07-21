Elon Musk'ın tünel projesinde kullanılacak araçlar belli oldu

Elon Musk’ın trafik sorunu ortadan kaldırmak için kurduğu Boring Company, Las Vegas tünelinin kazısını bitirdi. Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı da netleşti.

ntv.com.tr 21.07.2020 - 12:04

Elon Musk'ın tünel projesinde kullanılacak araçlar belli oldu - 1

Elon Musk 'ın "trafik beni çıldırtıyor" tweet'inin  üzerinden  yaklaşık 3 yıl geçti. Musk şikayet  etmekle kalmadı, harekete geçti ve tünel projesi için düğmeye bastı.  

Elon Musk'ın tünel projesinde kullanılacak araçlar belli oldu - 2

Musk'ın yeraltı projesinin kazı çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bugün ise  Musk'ın sahibi olduğu Boring Company'nin  'Loop' adını verdiği yeraltı ulaşım sisteminden yeni detaylar geldi. 

Elon Musk'ın tünel projesinde kullanılacak araçlar belli oldu - 3

Yeraltı ulaşım sisteminde kullanılacak araçların hangileri olacağı bir süredir merakla bekleniyordu. Şirket bu sorunun yanıtını verdi. 

Elon Musk'ın tünel projesinde kullanılacak araçlar belli oldu - 4

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Loop'ta kullanılacak araçlar Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Model 3 olacak. 

Elon Musk'ın tünel projesinde kullanılacak araçlar belli oldu - 5

Projenin hedefi yerin altından saatte 4 bin 400 aracın seyahat etmesini sağlamak.  

Elon Musk'ın tünel projesinde kullanılacak araçlar belli oldu - 6
Araçların maksimum saate 150 mil (241 kilonetre) hıza ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Musk'ın nihai hedefi ise Los Angeles ile Las Vegas'ı birbirine bağlamak.

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