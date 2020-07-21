Elon Musk'ın tünel projesinde kullanılacak araçlar belli oldu

ntv.com.tr 21.07.2020 - 12:04
Elon Musk 'ın "trafik beni çıldırtıyor" tweet'inin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Musk şikayet etmekle kalmadı, harekete geçti ve tünel projesi için düğmeye bastı.
Musk'ın yeraltı projesinin kazı çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bugün ise Musk'ın sahibi olduğu Boring Company'nin 'Loop' adını verdiği yeraltı ulaşım sisteminden yeni detaylar geldi.
Yeraltı ulaşım sisteminde kullanılacak araçların hangileri olacağı bir süredir merakla bekleniyordu. Şirket bu sorunun yanıtını verdi.
Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Loop'ta kullanılacak araçlar Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Model 3 olacak.
Projenin hedefi yerin altından saatte 4 bin 400 aracın seyahat etmesini sağlamak.