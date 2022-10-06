Elon Musk'ın Twitter ile ilgili çılgın projesi belli oldu

Musk, Twitter çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “ Bunu yaratmak için gerçek bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Temelde Çin'de WeChat ile birlikte yaşıyorsunuz çünkü günlük hayatınız için çok faydalı ve çok yardımcı oluyor. Bunu başarabilirsek, hatta Twitter ile buna yaklaşabilirsek, bu çok büyük bir başarı olur” dedi.