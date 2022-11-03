Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı

Google arama motoru verileri, Twitter kullanıcılarının platformu terk etmek istediğini gösterdi.
Güvenlik firması VPNOverview'daki uzmanlar, Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolarlık devralmasından bu yana geçen haftada Google’daki arama artışlarını değerlendirmek için Google Trendler'i kullandı.
VPNOverview, küresel olarak 'Twitter nasıl silinir?' aramalarının 24 Ekim'den 31 Ekim'e kadar yüzde 500 arttığını tespit etti.
Twitter'ı boykot' aramaları da 26 Ekim'den 2 Kasım'a kadar son yedi günde yüzde 4 bin 800 arttı. Bununla birlikte, birçok Twitter kullanıcısının, muhtemelen hesaplarını kapatan insanlar nedeniyle takipçilerini kaybettiği zaten biliniyor.
VPNOverview, bir Twitter hesabını silmenin aslında birkaç adımda tamamlanabilen 'basit ve kolay bir işlem' olduğunu, ancak platformdan 'ayrılmak' isteyen kullanıcıların bunu yapmak zorunda hissetmemesi gerektiğini söyledi.
VPNOverview'da bir gizlilik uzmanı olan Naj Ahmed, "Twitter'da ani toptan değişiklikler olmasının 'olası olmadığını' ve devralmanın şu an için“ pek bir şey ifade etmediğini' söyledi.
Ahmed, "Twitter, Musk'ın mevcut şirketlerinin çoğunun aksine, insanların iletişim kurma biçiminde devrim yaratmaya veya mevcut bir endüstriyi bozmaya çalışmıyor. Bu durum Musk'ın diğer şirketlerinde yok. Çünkü mümkün olanın sınırlarını zorlamaya çalışmayan köklü bir şirket satın aldığının farkında" değerlendirmesinde bulundu.
Ahmed ayrıca, Twitter'da yayınlanan içerik türünde 'daha fazla açıklık' beklendiğini ve Donald Trump ile komplo teorisyeni Alex Jones gibi platform tarafından yasaklanan bazı popüler isimlerin geri dönmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.
Öte yandan, Musk, "Twitter, platform kurallarını ihlal ettiği için engellenen hiç kimsenin, bunu yapmak için en az birkaç hafta daha sürecek net bir sürecimiz olana kadar platforma geri dönmesine izin vermeyecek" demişti.
Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı. Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı.
Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı.
Musk açıklamasında, Twitter'daki mavi tik uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteledi. Bunun "saçmalık" olduğunu belirtti.