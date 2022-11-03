Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının yankıları sürüyor. Yeni bir araştırma, Musk'ın Twitter'ı değiştirmesinden korkan kullanıcıların sayısının arttığı gösterdi. Buna göre, son bir haftada Google'da "Twitter nasıl silinir?" diye arama yapanların sayısı 5 kat, "Twitter'ı boykot" araması yapanların sayısı ise 480 kat arttı.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 1

Google arama motoru verileri, Twitter kullanıcılarının platformu terk etmek istediğini gösterdi.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 2

Güvenlik firması VPNOverview'daki uzmanlar, Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolarlık devralmasından bu yana geçen haftada Google’daki  arama artışlarını değerlendirmek için Google Trendler'i kullandı.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 3

TWITTER NASIL SİLİNİR DİYE SORANLARIN SAYISI 5 KAT ARTTI

VPNOverview, küresel olarak 'Twitter nasıl silinir?' aramalarının  24 Ekim'den 31 Ekim'e kadar yüzde 500 arttığını tespit etti. 

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 4

TWITTER'I BOYKOT ARAMALARINDA YÜZDE 480'LİK YÜKSELİŞ

Twitter'ı boykot' aramaları da 26 Ekim'den 2 Kasım'a kadar son yedi günde yüzde 4 bin 800 arttı. Bununla birlikte, birçok Twitter kullanıcısının, muhtemelen hesaplarını kapatan insanlar nedeniyle  takipçilerini kaybettiği zaten biliniyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 5

VPNOverview, bir Twitter hesabını silmenin aslında birkaç adımda tamamlanabilen 'basit ve kolay bir işlem' olduğunu, ancak platformdan 'ayrılmak' isteyen kullanıcıların bunu yapmak zorunda hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 6

"TWITTER'DA ANİ DEĞİŞİKLİKLER OLASI DEĞİL"

VPNOverview'da bir gizlilik uzmanı olan Naj Ahmed, "Twitter'da ani toptan değişiklikler olmasının 'olası olmadığını' ve devralmanın şu an için“ pek bir şey ifade etmediğini' söyledi.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 7

Ahmed, "Twitter,  Musk'ın mevcut şirketlerinin çoğunun aksine, insanların iletişim kurma biçiminde devrim yaratmaya veya mevcut bir endüstriyi bozmaya çalışmıyor. Bu durum Musk'ın diğer şirketlerinde yok. Çünkü mümkün olanın sınırlarını zorlamaya çalışmayan köklü bir şirket satın aldığının farkında" değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 8

TRUMP TWITTER'A DÖNECEK Mİ?

Ahmed ayrıca,  Twitter'da yayınlanan içerik türünde 'daha fazla açıklık' beklendiğini ve Donald Trump ile komplo teorisyeni Alex Jones gibi platform tarafından yasaklanan bazı popüler isimlerin geri dönmesinin muhtemel olduğunu açıkladı. 

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 9

Öte yandan, Musk, "Twitter, platform kurallarını ihlal ettiği için engellenen hiç kimsenin, bunu yapmak için en az birkaç hafta daha sürecek net bir sürecimiz olana kadar platforma geri dönmesine izin vermeyecek" demişti.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 10

MUSK’TAN MAVİ TİK ADIMI

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı. Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 11

Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 12

Musk açıklamasında, Twitter'daki mavi tik uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteledi. Bunun "saçmalık" olduğunu belirtti.

Elon Musk'ın Twitter'ı endişelendirdi: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - 13

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