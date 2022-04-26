Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Jack Dorsey'den ilk açıklama geldi: Tek çözüm o

"ELON'A GÜVENİYORUM"

Dorsey, sözlerine "Prensip olarak, kimsenin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Twitter, bir şirket değil, protokol düzeyinde bir kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözmek için Elon güvendiğim tek çözüm. Onun bilincine ve ışığını yayma misyonuna güveniyorum. Elon'un 'maksimum derecede güvenilir ve geniş kapsamlı' bir platform oluşturma hedefi doğru olanıdır" şeklinde devam etti.