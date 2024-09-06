Elon Musk'ın X planı ne? Siyasi amaçları için kullanmaktan çekinmiyor!

TRUMP'A AÇIK DESTEK

ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaştığı bir dönemde yaptığı açıklamalar ve attığı adımlarla gündemde yer alan Musk, daha önce Demokratları desteklese de bu seçimlerde yönünü tamamen Cumhuriyetçilere çevirdiği işaretini verdi.

Musk, 14 Temmuz'da X hesabından yaptığı paylaşımda, suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump'ı ilk kez açıkça destekledi.

Ancak bu, Musk'ın seçimlerle ilgili yaptığı ilk açıklama olmadı.

ABD'deki son 3 seçimde Demokratları destekleyen Elon Musk, bir dönem Donald Trump ile de ters düşmüştü.