Elon Musk'ın X planı ne? Siyasi amaçları için kullanmaktan çekinmiyor!
Amerikalı milyarder ve X'in sahibi Elon Musk, sahip olduğu platfromda paylaştığı politik görüşleri ile dikkat çekiyor. Musk'ın ABD'deki başkanlık seçimleri başta olmak üzere Venezuela, İngiltere ve Almanya'daki politik gelişmelerle ilgili yaptığı paylaşımlar, X'i siyasi görüşlerini dünya çapında yaymak için kullanmaya başladığı şeklinde yorumlandı.
Dünyanın en etkili sosyal medya platformlarından birini yöneten Musk, bunu kendi dünya görüşünü yaymak için kullanmaktan çekinmiyor.
Musk'ın, ABD başkanlık seçimleri öncesi eski Başkan Donald Trump'ı açıktan desteklemesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile atışması, İngiltere'de aşırı sağcıların şiddet eylemleri sonrası Londra yönetimiyle ters düşmesi ve son olarak Brezilya hükümetiyle tartışması bu durumu destekler nitelikte.