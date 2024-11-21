Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti!

BLUESKY 20 MİLYONA ULAŞTI

X'e rakip olarak çıkış yapan Bluesky ise ABD'de seçim gününden bu yana büyümesini sürdürüyor.

Alternatif sosyal medya platformu, X'teki değişiklikler ve Musk'ın yeni gelen Trump yönetimindeki rolü nedeniyle kullanıcıların X platformunu terk etmesine neden oldu.