Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti!

X yani eski adıyla Twitter'ın sahibi Elon Musk'a tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD genel başkanı seçilen Donald Trump ile yakınlığıyla dikkat çeken milyarderin sosyal medya platformundaki ABD'li kullanıcılar, bu durumdan dolayı rakip platform Bluesky'a geçiş yapıyor. Bluesky'ın 20 milyon kullanıcıya ulaştığı duyurulurken, CEO Jay Graber, seçim haftası her gün platforma 1 milyon yeni kullanıcının katıldığını açıkladı.

Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti! - 1

Elon Musk'ın, ABD genel seçimlerinde başkan seçilen Donald Trump'a seçimi kazanmasında büyük rol oynadığı için tepki görmeye devam ediyor.

Teknoloji milyarderinin platformundan geçtiğimiz günlerde birçok ünlü isimler, futbol kulüpleri ve popüler haber sayfaları paylaşım yapmayı bıraktığını duyurmuştu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti! - 2

BLUESKY 20 MİLYONA ULAŞTI

X'e rakip olarak çıkış yapan Bluesky ise ABD'de seçim gününden bu yana büyümesini sürdürüyor. 

Alternatif sosyal medya platformu, X'teki değişiklikler ve Musk'ın yeni gelen Trump yönetimindeki rolü nedeniyle kullanıcıların X platformunu terk etmesine neden oldu. 

Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti! - 3

THREADS'İ GERİDE BIRAKTI

Bluesky 20 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Ayrıca bazı önemli istatistiklerde de bir başka büyük X rakibi olan Meta's Threads'i geçmeye başladı

Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti! - 4

HER GÜN 1 MİLYON YENİ KULLANICI KAZANDI!

CEO Jay Graber'e göre, önceki hafta boyunca her gün yaklaşık 1 milyon yeni kullanıcı kazanarak toplam kullanıcı sayısını 20 milyonun üzerine çıkardı.

Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti! - 5

BUNDESLIGA EKİBİ TERK ETMİŞTİ

Son olarak Almanya Bundesliga takımı Werder Bremen, Elon Musk'a tepki göstererek Bluesky platformuna geçiş yaptığını duyurmuştu.

Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti! - 6
DAHA FAZLA GÖSTER