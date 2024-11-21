Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Bluesky 20 milyon kullanıcıyı geçti!
X yani eski adıyla Twitter'ın sahibi Elon Musk'a tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD genel başkanı seçilen Donald Trump ile yakınlığıyla dikkat çeken milyarderin sosyal medya platformundaki ABD'li kullanıcılar, bu durumdan dolayı rakip platform Bluesky'a geçiş yapıyor. Bluesky'ın 20 milyon kullanıcıya ulaştığı duyurulurken, CEO Jay Graber, seçim haftası her gün platforma 1 milyon yeni kullanıcının katıldığını açıkladı.
Elon Musk'ın, ABD genel seçimlerinde başkan seçilen Donald Trump'a seçimi kazanmasında büyük rol oynadığı için tepki görmeye devam ediyor.
Teknoloji milyarderinin platformundan geçtiğimiz günlerde birçok ünlü isimler, futbol kulüpleri ve popüler haber sayfaları paylaşım yapmayı bıraktığını duyurmuştu.