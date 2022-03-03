Elon Musk'tan Biden'a Tesla tepkisi: Kimse seni izlemiyor

Öte yandan, Musk daha önce de Twitter'dan ABD Başkanı Biden’a tepki gösterdi. Biden'ın General Motors CEO'su Mary Barra ve Ford Motor CEO'su Jim Farley ile Kongre'de durdurulan Build Back Better girişimini tartışmak üzere bir brifingde bir araya gelmesinden sonra Musk, Twitter’daki bir paylaşımda Biden'ı "insan şeklinde ıslak çorap kuklası" olarak nitelendirdi.