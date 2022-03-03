Elon Musk'tan Biden'a Tesla tepkisi: Kimse seni izlemiyor

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 16:32 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 16:48
ABD Başkanı Joe Biden ve Tesla CEO'su Elon Musk arasındaki gerilim devam ediyor. Milyarder iş insanı, ABD Başkanı Biden’ın önceki gün yaptığı bir saatlik Birliğin Durumu konuşmasında Tesla'dan bahsetmemesinin ardından kimsenin Biden'ı izlemediğini söyledi.
Musk, CNBC'ye gönderdiği bir e-postada "Birliğin Durumu'nu kimse izlemiyor" dedi.
Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı konuşmada Ford ve GM'in elektrikli otomobiller üretmek için toplam 18 milyar dolar yaptırım yaptığını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi devi Tesla'dan ise Biden'ın ulusa yaptığı konuşmada bahsedilmedi.
Musk daha sonra doğrudan Biden'a tweet attı ve "Tesla, ürettiği otomobillerle ABD’de 50 binden fazla istihdam yarattı. GM ve Ford'un iki katından fazla yatırım yapıyor" dedi.
CNBC, Musk ile gerçekleşen daha önceki yazışmalarında , "Biden Tesla'yı açıkça görmezden geldi" açıklamasını yaptığını öne sürdü" ifadesi kullanıldı.
Diğer taraftan Musk, Ford ve GM'den yöneticiler de dahil olmak üzere diğer kurumsal liderlerin Biden ile gerçekleştiği Beyaz Saray toplantısına davet edilmedi.
Biden ve üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, konuya aşina olan kişilere göre, Musk'ı üst düzey yöneticilerle yapılacak herhangi bir toplantıya davet etmek için acil bir planlarının olmadığını söyledi.
Öte yandan, Musk daha önce de Twitter'dan ABD Başkanı Biden’a tepki gösterdi. Biden'ın General Motors CEO'su Mary Barra ve Ford Motor CEO'su Jim Farley ile Kongre'de durdurulan Build Back Better girişimini tartışmak üzere bir brifingde bir araya gelmesinden sonra Musk, Twitter’daki bir paylaşımda Biden'ı "insan şeklinde ıslak çorap kuklası" olarak nitelendirdi.
Ancak Beyaz Saray’dan bazı kaynaklara göre Biden'ın danışmanları, açık sözlü Musk’ın başkanı veya yönetimi utandırabilecek bir şey söyleyeceğinden endişe ettikleri için Tesla CEO’sunu endüstri etkinliklerine davet etmeye karşı özel olarak geri attım attığını söyledi.