Elon Musk'tan corona virüs ile mücadelede yeni adım

Elon Musk sahibi olduğu Tesla corona virüse karşı aşı çalışması yapan CureVac için tesis inşa edeceğini açıkladı.

02.07.2020 - 14:06

Elon Musk'tan corona virüs ile mücadelede yeni adım - 1

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, corona virüs ile olan mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor. 

Elon Musk'tan corona virüs ile mücadelede yeni adım - 2

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Tesla fabrikalarının bir kısmını solunum cihazı üretmek için yeniden dizayn eden Musk, şimdi de Alman şirket ile birlikte hareket etme kararı aldı. 

Elon Musk'tan corona virüs ile mücadelede yeni adım - 3

Reuters'ta yer alan habere göre, Tesla, corona  virüse karşı aşı çalışması yapan CureVac için Almanya'da tesis inşa edecek. 

Elon Musk'tan corona virüs ile mücadelede yeni adım - 4

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk,  Tesla'nın Alman CureVac firması için 'Mikro RNA fabrikası' kuracağı bilgisine yer verdi. 

Elon Musk'tan corona virüs ile mücadelede yeni adım - 5
Alman firma proje kapsamanda taşınabilir  mRNA üniteleri üretmeyi planladığını açıkladı. Ancak Elon Musk cephesinden konu ile ilgili detaylı bir bilgi henüz gelmiş değil.

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