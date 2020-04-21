Elon Musk’tan Cybertruck iddiası: Suda yüzebilir

ntv.com.tr 21.04.2020 - 11:15
Tesla’nun sahibi ve CEO'su Elon Musk yine Twitter üzerinde yaptığı açıklamalar ile gündemde. Şirketin ilk elektrikli pickup modeli Cybertruck ile ilgili paylaşımda bulunan Musk aracın suda bir süre yüzebileceğini iddia etti.
Bir Twitter kullanıcısı, Musk'a "Bazen nehirlerden geçmem gerekiyor. Bunu aracıma zarar vermeden yapabilir miyim?" şeklinde bir soru sordu. Musk ise kullanıcıya "Evet. Hatta bir süre batmadan yüzebilecek" şeklinde cevap verdi.
Tesla ilk elektrikli pickup modelini 2019’un son aylarında tanıtmıştı. İşte 2021 sonunda seri üretime geçmesi beklenen modelin özellikleri…
40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak. 40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip.
İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.
Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motorlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.
İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.
Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motlrlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.
Bu versiyonun 0'dan 100 km'ye hızlanması ise sadece 2.9 saniye.
Bu en yüksek versiyona sahip olmak isteyenler bir yıl daha beklemek zorunda kalacak.