Elon Musk'tan gençlere 5 tavsiye

Elon Musk başarılı olmak isteyen gençler için tavsiyeler verdi. Musk beş farklı öneride bulundu. Tavsiyeler dünyanın en zengin insanı Musk'ın vizyonunu da ortaya koyuyor.

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 11:00

Elon Musk'tan gençlere 5 tavsiye - 1

ve SpaceX'in CEO'su ve dünyanın en zengin insanı 'tan gençlere tavsiyeler geldi. Bir podcaste katılan Musk, başarılı olmak isteyenlere beş tavsiyede bulundu.

Elon Musk'tan gençlere 5 tavsiye - 2

"FAYDALI OLUN"

Musk'ın ilk tavsiyesi "faydalı olun" yönündeydi. Musk, "İnsanlara ve dünyaya faydalı işler yapın. Faydalı olmak çok ama çok zordur" dedi. Musk'a göre faydalı işler yapan bir kişi değerli bir yaşama sahip.

Elon Musk'tan gençlere 5 tavsiye - 3

TOPLUMA KATKIDA BULUNUN"

Elon Musk'ın ikinci tavsiyesi de ilkiyle oldukça ilişkili. Elon Musk'a göre başarılı olmak isteyen topluma aldıklarından daha çok vermeli. Musk, "Topluma pozitif bir net kat katkıda bulunun. Bu amaçlanması gereken bir şey" şeklinde konuştu. Musk ayrıca dürüst bir şekilde işini yapanlara oldukça saygı duyduğunu söyledi.

Elon Musk'tan gençlere 5 tavsiye - 4

LİDER OLMAYA ÇALIŞMAYIN

Dünyanın en zengin insanı Musk gençlere lider olmaya çalışmayın tavsiyesiyle geldi. Musk'ın düşüncesine göre Çoğu zaman lider olmasını istediğimiz insanlar, lider olmak istemeyen insanlardan oluşuyor.

Elon Musk'tan gençlere 5 tavsiye - 5

KİTAP OKUYUP, BİLGİYİ SİNDİRİN

Elon Musk, çocukken ansiklopediler okuduğunu belirterek, "İnsanları daha çok fazla kitap okumaları yönünde teşvik ediyorum. Olabildiğince çok bilgiyi sindirin ve bilgi dünyasında kabul görebilecek kadar genel kültür inşa etmeye çalışın" dedi.

Elon Musk'tan gençlere 5 tavsiye - 6

BAŞKALARIYLA KONUŞUN

Elon Musk'ın son tavsiyesi ise başkalarıyla konuşmak oldu. Musk, "Hayatı farklı yaşayan, farklı sektörlerden mesleklerden ve yeteneklerden insanlarla konuşutun. Öğrenebildiğiniz kadar çok öğrenin" diye konuştu.

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