Elon Musk'tan gençlere 5 tavsiye

TOPLUMA KATKIDA BULUNUN"



Elon Musk'ın ikinci tavsiyesi de ilkiyle oldukça ilişkili. Elon Musk'a göre başarılı olmak isteyen topluma aldıklarından daha çok vermeli. Musk, "Topluma pozitif bir net kat katkıda bulunun. Bu amaçlanması gereken bir şey" şeklinde konuştu. Musk ayrıca dürüst bir şekilde işini yapanlara oldukça saygı duyduğunu söyledi.