Elon Musk'tan ilginç çağrı: Beni linç edin

Twitter’da yaklaşık 40 milyon kişinin takip ettiği Elon Musk “Lütfen beni Wikipedia’da linç edin. Size yalvarıyorum” ifadeleri ile kullanıcılarına çağrıda bulundu. Musk'ın bu garip çağısına kullanıcıların cevabı gecikmedi.

18.08.2020 - 07:31

Elon Musk'tan ilginç çağrı: Beni linç edin - 1

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk kişisel  Twitter hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımlar ile gündemde. 

Elon Musk'tan ilginç çağrı: Beni linç edin - 2

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, açık bilgi platformu Wikipedia’yı hedef alan Musk “Tarihi, zafer kazananlar yazar… Wikipedia hariç” ifadesini kullandı. 

Elon Musk'tan ilginç çağrı: Beni linç edin - 3

Twitter’da yaklaşık 40 milyon kişinin takip ettiği Musk bu paylaşımın devamında “Lütfen beni Wikipedia’da linç edin. Size yalvarıyorum”  ifadeleri ile kullanıcılarına çağrıda bulundu. 

  

Elon Musk'tan ilginç çağrı: Beni linç edin - 4

Musk'ın bu garip çağrısına kullanıcıların cevabı gecikmedi. Pek çok kullanıcı Musk'ın  Wikipedia'daki biyografisini onu linç edecek şekilde yanlış bilgiler ile doldurdu. 

  

Elon Musk'tan ilginç çağrı: Beni linç edin - 5

Bu bilgileri Twitter sayfasında yayınlayan  Musk paylaşımına kahkaha emoji'leri koymayı da ihmal etmedi. 

  

Elon Musk'tan ilginç çağrı: Beni linç edin - 6

Ancak Wikipedia bir süre sonra Musk'ın Twitter  üzerinden takipçilerine yaptığı çağrı ile başlayan bu oyuna müdahale etti. 

 

Elon Musk'tan ilginç çağrı: Beni linç edin - 7
Elon Musk sayfasını kilitleyen Wikipedia, değişiklikleri yalnızca sitenin editörlerinin onaylayabileceği şekilde kısıtlama getirdi.

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