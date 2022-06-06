Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ın kendisine bot hesaplar hakkında yeterince bilgilendirmediğini öne sürerek, 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasını feshetmekle tehdit etti. Twitter'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılamazken, sosyal medya platformunun hisseleri düştü.

Haberler - ntv.com.tr 06.06.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 17:02

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 1

'ın avukatları, sosyal medya devinin spam ve sahte hesaplar hakkında daha ayrıntılı bilgi taleplerini karşılayamaması üzerine 'ı, 44 milyar dolarlık satın alma işlemini iptal etmekle tehdit etti.

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 2

Milyarder iş insanı, geçen ay Twitter'ın para kazandıran günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azının bot veya dolandırıcı olduğu yönündeki iddialarını eleştirmişti. Daha fazla bilgi ararken devralmasının "beklemede" olduğu konusunda uyarmıştı. 

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 3

"SÖZLEŞMENİN AÇIK İHLALİ"

Musk’ın avukatları bugün, Twitter'ın baş hukuk görevlisine gönderdikleri bir  mektupta, botlar ve diğer sahte hesaplar hakkında daha fazla ayrıntı vermemenin Musk'ın devralma anlaşmasının "açık bir maddi ihlali" olduğunu iddia etti.

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 4

ABD'li Skadden Arps, Slate, Meagher ve Flom adlı hukuk ofisinden gönderilen mektupta, Tesla CEO’sunun Twitter'ın "9 Mayıs'tan bu yana defalarca talep ettiği bilgileri vermeyi reddettiğine" inandığı öne sürüldü. Bu durumun Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifinin reddedilmesine eşdeğer olduğu belirtildi.

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 5

Mektupta, "Twitter'ın bugüne kadarki davranışına ve özellikle şirketin en son yazışmalarına dayanarak, Musk, şirketin birleşme sözleşmesi kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine aktif olarak direndiğine ve engellediğine inanıyor.

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 6

"FESHETME HAKKINI SAKLI TUTUYOR"

Bu, Twitter'ın birleşme sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir maddi ihlalidir. Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar” denildi. 

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 7

Twitter, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 8

TWİTTER'IN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Öte yandan,  Twitter'ın hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6 daha düştü ve  37,63 dolarla Musk'ın 54.20 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında kaldı.

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 9
Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum - 10

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