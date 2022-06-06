Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum

Haberler - ntv.com.tr 06.06.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 17:02
Milyarder iş insanı, geçen ay Twitter'ın para kazandıran günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azının bot veya dolandırıcı olduğu yönündeki iddialarını eleştirmişti. Daha fazla bilgi ararken devralmasının "beklemede" olduğu konusunda uyarmıştı.
Musk’ın avukatları bugün, Twitter'ın baş hukuk görevlisine gönderdikleri bir mektupta, botlar ve diğer sahte hesaplar hakkında daha fazla ayrıntı vermemenin Musk'ın devralma anlaşmasının "açık bir maddi ihlali" olduğunu iddia etti.
ABD'li Skadden Arps, Slate, Meagher ve Flom adlı hukuk ofisinden gönderilen mektupta, Tesla CEO’sunun Twitter'ın "9 Mayıs'tan bu yana defalarca talep ettiği bilgileri vermeyi reddettiğine" inandığı öne sürüldü. Bu durumun Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifinin reddedilmesine eşdeğer olduğu belirtildi.
Mektupta, "Twitter'ın bugüne kadarki davranışına ve özellikle şirketin en son yazışmalarına dayanarak, Musk, şirketin birleşme sözleşmesi kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine aktif olarak direndiğine ve engellediğine inanıyor.
Bu, Twitter'ın birleşme sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir maddi ihlalidir. Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar” denildi.
Twitter, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Öte yandan, Twitter'ın hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6 daha düştü ve 37,63 dolarla Musk'ın 54.20 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında kaldı.