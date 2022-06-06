Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum

"FESHETME HAKKINI SAKLI TUTUYOR"

Bu, Twitter'ın birleşme sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir maddi ihlalidir. Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar” denildi.