Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ChatGPT'yi geliştiren OpenAl'ın CEO'su Sam Altman'ı kovmasına ilişkin yorumda bulundu. Musk, Altman'ın kovulmasının, yapay zekanın tehlikesinin bir göstergesi olduğunu savunarak "OpenAl’ın yönetim kurulu, neden bu kadar sert bir karar almak zorunda hissettiğini kamuoyuna açıklamalı.” dedi.
Milyarder girişimci Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAl’ın CEO’su Sam Altman’ı kovmasının, yapay zekanın potansiyel tehlikesinin çok büyük olduğunun bir göstergesi olduğunu gösterdiğini söyledi.