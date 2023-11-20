Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ChatGPT'yi geliştiren OpenAl'ın CEO'su Sam Altman'ı kovmasına ilişkin yorumda bulundu. Musk, Altman'ın kovulmasının, yapay zekanın tehlikesinin bir göstergesi olduğunu savunarak "OpenAl’ın yönetim kurulu, neden bu kadar sert bir karar almak zorunda hissettiğini kamuoyuna açıklamalı.” dedi.

Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı - 1

Milyarder girişimci Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAl’ın CEO’su Sam Altman’ı kovmasının, yapay zekanın potansiyel tehlikesinin çok büyük olduğunun bir göstergesi olduğunu gösterdiğini söyledi. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı - 2

Popüler sohbet botu ChatGPT’yi geliştiren OpenAI geçen Cuma günü Altman'ın kovulduğunu duyurmuştu. Şirket, "Altman’ın liderliğe devam etme yeteneğine artık güvenmiyoruz.” açıklamasını yapmıştı. 

Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı - 3

Yammer’ın eski CEO'su David Sacks'ın X'teki bir paylaşımına yanıt veren Musk, "Gelişmiş yapay zekanın riski ve gücü göz önüne alındığında, OpenAl’ın yönetim kurulu, neden bu kadar sert bir karar almak zorunda hissettiğini kamuoyuna açıklamalı.” ifadelerini kullandı. 

Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı - 4

Musk, OpenAI’ın eski bir yönetim kurulu üyesiydi, ancak Tesla ile çıkar çatışması yaşadığı gerekçesiyle 2018 yılında şirketten ayrıldı. Musk daha sonra yaptığı bir açıklamada OpenAl’ın  toplum üzerindeki olası etkisinden endişe duymaya başladığını söyledi. Ancak, Musk'ın kendi yapay zeka şirketinin, OpenAI'deki mevcut kaostan muhtemelen fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı - 5

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ARASINDA FARKLI DÜŞÜNCELER

Altman'ın görevden alınmasının olası bir nedeni, yapay zekanın insanlık için oluşturduğu tehlikeler konusunda şirket yönetimi arasında artan gerilim olabilir. Altman, teknolojinin gelişimini genişletmek için agresif bir şekilde finansman ararken, diğer bazı yönetim kurulu üyeleri şirketi potansiyel tehditleri azaltmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı - 6

Örneğin, Altman'ın görevden alınmasında rol oynayan OpenAI'nin kurucu ortağı Ilya Sutskever, yapay zekanın topluma zarar verme potansiyeli göz önüne alındığında daha dikkatli davranmayı tercih etti.

Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı - 7

The New York Times'a göre Sutskever, Altman'ın görevden alınmasından önce ChatGPT'nin arkasındaki teknoloji olan GPT-4'ün gelecekteki sürümlerinin insanlığa zararlı olmamasını sağlamak için şirket içinde bir "Süper Hizalama" ekibi oluşturdu.

Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı - 8
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