Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: OpenAl, CEO’sunu neden kovduğunu açıklamalı

Musk, OpenAI’ın eski bir yönetim kurulu üyesiydi, ancak Tesla ile çıkar çatışması yaşadığı gerekçesiyle 2018 yılında şirketten ayrıldı. Musk daha sonra yaptığı bir açıklamada OpenAl’ın toplum üzerindeki olası etkisinden endişe duymaya başladığını söyledi. Ancak, Musk'ın kendi yapay zeka şirketinin, OpenAI'deki mevcut kaostan muhtemelen fayda sağlayacağı düşünülüyor.