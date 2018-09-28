Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı davası
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, elektrikli araba üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı.
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BBC’nin haberine göre; Komisyon, Musk’ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynağı bulduğuna ilişkin açıklamasının “doğru olmadığını ve yanlış yönlendirici” olduğunu savundu.
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Dava ile Musk’ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasının yasaklanması talep ediliyor. 47 yaşındaki Güney Afrikalı işadamı, geçen ay şirket hisselerini geri toplamak için gereken mali kaynağı bulduğunu açıklayarak, iş dünyasında büyük ses getirmişti.
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Ünlü girişimci Elon Musk, hakkında açılan davanın adil olmadığını, “doğrunun, şeffaflığın ve yatırımcıların iyiliği için” hareket ettiğini savundu.
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Musk açıklamasında, “Dürüstlük benim hayatımdaki en önemli değer olmuştur ve bunu hiçbir zaman tartışma konusu yapmadığım bilinir” dedi. Elon Musk, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini duyurmuştu.
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MUSK FİNANSAL BİR CEZA İLE DE KARŞI KARŞIYA
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk’ın gerçekte, herhangi bir fon ile kaynak anlaşması yapmak bir yana, böyle bir anlaşmanın ana hatlarını dahi daha konuşmadığını savundu. Elon Musk, uzun süredir Tesla karşısında kısa pozisyon alan yatırımcıları eleştiriyor ve bu tutumun şirketin gerçek işine odaklanmasının önünde bir engel olduğunu söylüyordu.
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6Ancak Twitter üzerinden yaptığı borsa açıklamasından haftalar sonra, yatırımcıların tavsiyeleri ile bu plandan vazgeçtiğini duyurdu. Borsa Komisyonu, açıklama ile borsaya ve yatırımcılara zarar verildiğini söyleyerek, oluşan “ciddi karmaşıklık” nedeniyle finansal bir ceza da talep ediyor. Musk, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin de yöneticisi konumunda bulunuyor.
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ELON MUSK KİMDİR?
Musk Kuşkusuz teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri!
Peki kim bu Elon Musk? İşte Musk'In ilginç yaşam öyküsü...
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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
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2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
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16SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.