Elon Musk'ın başı bir kez daha tweet'leri ile dertte
ntv.com.tr
Tesla'nın başındaki isim olan Elon Musk'ın başı bir kez daha attığı tweet'ler ile dertte. Zira SEC, Musk'ın attığı yeni tweet'ler nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep etti.
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ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla ile Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) bir kez daha karşı karşıya.
Söz konusu yeni gelişmenin nedeni ise Elon Musk'ın attığı tweet’ler.
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2Geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın 2019 yılında 500 bin araç üreteceğini kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Musk kısa süre içinde bu bilgiyi 400 bin olarak düzeltmek zorunda kalmıştı.
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Tesla ise Musk'ın ilk tweet'inin şirketin onayı dahilinde olmadığının altını çizmişti.
Ancak görünen o ki Tesla'dan yapılan bu açıklama SEC için yeterli olmadı.
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SEC: YATIRIMCILARI YANLIŞ BİLGİLENDİRDİElon Musk'ın şirketin CEO'su olarak yatırımcıları yanlış bilgilendirdiğinin altını çizen SEC, New York'taki mahkemeye konunun soruşturulması için başvuruda bulundu.
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5Elon Musk ve SEC arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz yıl Musk'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda şirketi borsadan çekmek üzere finansman bulduğunu duyurmasıyla başlamıştı.
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6Musk'un şirket hisselerini hisse başına 420 dolara geri alarak, Tesla'yı yeniden tamamen özel hale getirmek için bazı finansörlerle anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından şirket hisseleri aynı gün yüzde 11 değer kazanmıştı.
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Ancak Musk birkaç hafta sonra yine Twitter'da anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.
Musk'u, yatırımcıları yanlış yönlendirerek, borsa dolandırıcılığı yapmakla suçlayan SEC, Musk ve şirketi hakkında inceleme başlatmıştı.
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8SEC, başta Musk'ın CEO görevinden ayrılmasını istemiş ancak ardından varılan adli uzlaşma anlaşmasıyla Musk'ın ve Tesla'nın 20'şer milyon dolar para cezası ödemesi kararlaştırılmıştı.
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9Musk ise 3 yıl boyunca geri dönmemek üzere üst yöneticilik görevinden kendi rızasıyla ayrılmayı kabul etmişti. Musk'ın yerine üst yöneticiliğe Robyn Denholm getirilmişti.