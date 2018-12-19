Elon Musk'ın dev yeraltı tüneli bugün açıldı
DHA, NTV Haber
Elon Musk'ın 'çılgın' projesi dev yeraltı tüneli bugün açıldı. Bu tünel açıldığında bakın milyonlarca insanın hayatı nasıl değişecek?
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Elon Musk'ın "trafik beni çıldırtıyor" tweet'inin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti...
Musk şikayet etmekle kalmadı, harekete geçti ve tünel projesi için düğmeye bastı. Musk'ın 'çılgın' projesi dev yeraltı tüneli bugün açıldı.
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3.2 km uzunluğundaki tünelde 8-16 kişi kapasitesine sahip bu platformlar ile şirket toplu taşıma işine de girmeyi planlıyor.
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Tünel; klostrofobi şikayeti olmayan insanlar için bile oldukça dar görünürken daha geniş ve büyük bir aracın oradan geçemeyeceği düşünülüyor.
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Los Angeles'ın altındaki tünel inşa edildiğinde yer altındaki elektrikli taşıyıcılar yayaları, araçları ve motosikletlileri gidecekleri yere saatte 250 kilometre hızla ulaştırarak trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacak.
1,83 KM'lik tüneldeki test sürüşü şimdilik yalnızca saatte 64 kilometre hız ile sınırlı kaldı
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Musk, daha önce yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kullanım ücretinin 1 dolar olacağını açıklamıştı.
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The Boring Company firması, çeşitli araziler satın alarak bu tünelin kapsamını genişletmeye de çalışıyor.
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Elektrikli taşıyıcılar ile 250 km/s hızda yer altında tekerlekleri dönmeden ve benzin tüketmeden gidebilen otomobiller sayesinde hem verimliliğin artacağı hem de trafik derdinin azalacağı düşünülüyor.
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Boring Company bu tünele ek olarak, Washington DC ve New York arasındaki bir tünel üzerinde çalışıyor.
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Elon Musk’ın Boring Tunnel’ı kalabalık şehirlerdeki trafik karmaşasını en aza indirgemeyi hedefliyor.
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Projeye göre otoyolda ilerleyen belirli araçlar, belirli istasyonlardan yer altındaki tünele geçiş yapabilecek ve trafiğe takılmadan Musk’ın tünelinden ilerleyebilecek.
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11Elon Musk geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda tünelin yayalar, bisikletliler ve özel araçlar içinde aktif edileceğini söylemişti ama şu anda bunu destekleyen herhangi yeni bir açıklama bulunmuyor.
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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
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2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
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21SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.