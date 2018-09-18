Elon Musk resmen açıkladı: İşte Ay'a uçacak ilk turist
ntv.com.tr, DHA
Girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Ay'a göndereceği ilk turistin kimliğini açıkladı.
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1Elon Mus yaptığı açıklama ile devasa uzay gemisi BFR'ı tekrar tanıtan Musk, ayrıca şirketin Ay'a düzenleyeceği ilk insanlı görevi de ilk kez detaylandırdı.
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2Milyarder iş adamı Elon Musk merakla beklenen açıklamayı sonunda yaptı veAy'a yollayacağı turisti resmen açıkladı! İşte hayatının yolculuğuna çıkmak için servet harcayan o turist...
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YUSAKU MAEZAWA KİMDİR?
Ay'a ilk gidecek turist Japon iş adamı Yusaku Maezawa oldu.
Uçuş ise 2023 yılında gerçekleşecek. Peki kim bu Yusaku Maezawa?
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42 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi.
Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 2.9 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor.
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5Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.
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AY'A GİTME SEBEBİ SANAT SEVGİSİ
Yusaku Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi.
#dearMoon isimli bir proje başlatan Maezawa, 2023'te kendisiyle beraber 8 farklı sanatçıyı da Ay'a götürmek istiyor.
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Maezawa bu isimlerin ressam, müzisyen, mimar, heykeltraş, yönetmen veya moda tasarımcısı olabileceğini söylüyor.
42 yaşındaki milyarder, aynı zamanda BFR'ın 2023 uçuşu için tüm koltukları satın almış. Yani beraberinde götüreceği sanatçılar yolculuk için herhangi bir ücret ödemeyecek.
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Maezawa bu sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını ve tüm insanlığa ilham olmalarını istiyor.
Elon Musk, Yusaku Maezawa'nın Ay yolculuğu için çok büyük bir ücret ödediğini söyledi.
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Ancak ödenen ücretin tam olarak ne kadar olduğu açıklanmadı.
Musk ayrıca ödemeyi şimdiden aldıklarını ve bu maddi gelirin BFR'ın geliştirilme sürecinde kullanılacağını ifade etti.