Elon Musk'tan çılgın proje: 9 saatlik yolculuk 29 dakikaya inecek

Elon Musk tarafından geliştirilen üst düzey hızlı ulaşım aracı Hyperloop’un 2013’te tanıtılmasıyla küresel dikkatler bu projeye çevrildi. Bu konsept, yazıların basınçlı hava yardımıyla gönderildiği boru postası düşüncesine dayanıyor.

Musk’a göre bin 200 kilometreye kadar varan mesafelerde şimdikinden çok daha hızlı ve çevre dostu bir biçimde yolculuk yapılabilecek. Ancak konsept eleştiriliyor.