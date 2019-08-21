Elon Musk'tan göktaşı uyarısı

1 Daha önce de attığı tweet’ler ile gündeme gelen Elon Musk'tan bu sefer meteor uyarısı geldi. Musk gezegenimizin yakınlarından geçecek Apophis adlı bir göktaşı ile ilgili ilginç bir paylaşım yaptı.

2 Elon Musk, konuyla ilgili attığı tweette “Harika isim! Bu göktaşı için endişelenmedim ama eninde sonunda büyük bir kaya Dünya’ya çarpacak ve şu anda buna karşı hiçbir savunmamız yok.” ifadelerine yer verdi.

3 İngiliz gazetesi Express’te yer alan habere göre ‘99943 Apophis’ isimli 340 metre genişliğindeki göktaşı 10 yıl sonra televizyon ve meteoroloji uydularından da daha yakın bir mesafeden, dünyanın yüzeyinden 30 bin 577 kilometre uzaktan geçecek.



Dünyanın yörüngesindeki birçok uydu yer yüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

4 Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

5 Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

6 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

7 Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

8 En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

9 Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.