Elon Musk’tan itiraf: Kariyerimin en kötü yılını geçiriyorum
ntv.com.tr
Elon Musk Tesla'nın hisselerini toplayacağını açıklamasının arından ilk kez konuştu. ABD basınına konuşan Musk, haftada 120 saat çalıştığını ve bu durumun arkadaşlarını endişelendirdiğini söyledi.
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New York Times'a konuşan Musk, geçtiğimiz yılın hayatının en zor ve acılı yılı olduğunu söyledi.
Doğum gününü Tesla ofisinde tek başına geçirdiğini belirtti. Musk 2018'in kariyerinin en kötü yılı olduğunu belirtti.
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Uyumakta zorlandığını açıklayan Musk, uyumak için sakinleştirici bir ilaç kullandığını ifade etti.
Gazeteye konuşan kaynaklar, Musk'ın bu ilacı kullanmasının bazı yönetim kurulu üyelerinde endişeye neden olduğunu söyledi.
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3ABD'li girişimci Tesla'nın hisselerini 420 dolardan satın alacağını duyurduğu tweet'ini iddiaların aksine esrar içtikten sonra atmadığını da açıkladı.
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4Elon Musk'ın tweet'inin ardından Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kazanmış, ABD'nin borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen SEC de şirketten açıklama talep etmişti.
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ELON MUSK KİMDİR?Elon Musk kuşkusuz son dönemde teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isim. Peki kim bu Elon Musk? İşte milyarder işadamının ilginç yaşam hikayesi...
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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.