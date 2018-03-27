Elon Musk'tan yeni proje: Lego gibi ev yapacak
ntv.com.tr
Elon yine ilginç bir proje ile gündemde. Ünlü girişimcinin yeni amacı 'Lego'yu andıran yapı malzemesi ile inşaat sektörünü kökünden değiştirmek.
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Musk'ı gündeme taşıyan yeni projesi ise pek çoğumuzun çocukluğumuzdan hatırladığı 'Lego'la ile ilgili. Dev boyutta Lego'lar tasarlayacağını açıklayan Musk, bunların inşaat sektöründe kullanılabileceğini duyurdu.
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Musk'ın kişisel Twitter hesabından takipçileri ile paylaştığı bilgilere göre söz konusu tuğlalar süper sağlam olmakla beraber çok da ağır olmayacak.
Birbirlerine kolaylıkla ve kusursuz bir şekilde monte edilebilen bu yeni tuğlalar ile 1 günde bir müstakil evin inşa edilebileceği iddia ediliyor.
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Geçtiğimiz aylarda The Boring Company isimli şirketine fon sağlamak için alev silahı satışına başlayan Musk, sadece 100 saatte 20 bin adet alev silahı satarak 10 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmıştı.
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ELON MUSK KİMDİR?
Peki kim bu Elon Musk? İşte son dönenin adından sıkça söz ettiren girişimcisinin ilginç yaşam öyküsü...
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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
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2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
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14SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.