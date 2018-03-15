Elon Musk uzaya neden otomobil gönderdiğini açıkladı

Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, 'Spaceman' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Haliyle cevap da bir o kadar ilgi çekti.

5

Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin neden uzaya kırmızı bir Tesla Roadster gönderdiğini su şözler ile açıkladı: "Size ilham veren şey, sabah uyanmanız ve insanlığın bir parçası olduğunuz için sizi mutlu eden şeyler olmalı. Bu yüzden yaptık. Senin için yaptık."