Elon Musk uzaya neden otomobil gönderdiğini açıkladı
ntv.com.tr
SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uzun üre gündemden düşmeyen uzaya otomobil göndermesinin nedenini açıkladı.
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ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden geçen ay uzaya fırlatılmıştı.
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Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi. Zira SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.
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Tüm bu başarının arkasındaki isim olan Musk sonunda merakla beklenen sorunun yanıtını verdi.
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Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, 'Spaceman' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Haliyle cevap da bir o kadar ilgi çekti.
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5Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin neden uzaya kırmızı bir Tesla Roadster gönderdiğini su şözler ile açıkladı: "Size ilham veren şey, sabah uyanmanız ve insanlığın bir parçası olduğunuz için sizi mutlu eden şeyler olmalı. Bu yüzden yaptık. Senin için yaptık."
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Elon Musk kuşkusuz son yıllarda teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isim. Peki kim bu Elon Musk? İşte milyarder girişimcinin ilginç yaşam öyküsü...
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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
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14SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.