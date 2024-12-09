En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor

Bilim insanları, felç oranlarının 40 yaş altı erkekler arasında artış gösterdiğini belirterek uyardı. Uzmanlara göre bu artışın en büyük nedenleri arasında sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol tüketimi ve stres yer alıyor.

En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor - 1

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi verileri üzerinde yapılan analizlerde, 40 yaş altı erkeklerde felç geçirme oranının son yirmi yılda neredeyse dörtte bir oranında arttığı tespit edildi. Aynı yaştaki kadınlardaki artışın ise yalnızca yüzde bir oranında olduğu görüldü.

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En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor - 2

Felç, beyne giden kan akışının kesilmesi sonucu ortaya çıkar ve beyin hücrelerinin ölmesine yol açar. Felcin en yaygın iki nedeni, beyne kan sağlayan damarların tıkanması (iskemik inme) ve bir kan damarının patlaması sonucu kanın beyne sızması (hemorajik inme) olarak sıralanıyor.

En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor - 3

Felç rehabilitasyon uzmanı Carolina Fransen, genç yaşlarda rastlanan felç vakalarının kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve aşırı alkol tüketimi gibi faktörler nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, bu faktörlerin felce neden olan yüksek tansiyona da yol açtığını ifade etti.

En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor - 4

Güncel verilere göre son yıllarda alkol kullanım oranları da azalsa da, alkol kaynaklı hastalıklardan ölen erkeklerin sayısı son beş yılda üçte bir oranında arttı. Aşırı alkol tüketimi, kan damarlarının daralmasına ve pıhtılaşma riskinin artmasına zemin hazırlayabiliyor.

En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor - 5

İnme Derneği CEO’su Juliet Bouverie ise felç vakalarındaki artışın özellikle orta yaşlı bireyler arasında önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı.

En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor - 6

Dr. David Hargroves, felç geçiren bir kişinin her dakika yaklaşık iki milyon beyin hücresi kaybettiğini ve erken teşhisin kritik önem taşıdığının altını çizdi.

Son 20 yılda tüm yaş gruplarında felç nedeniyle hastaneye yatışlar, yüzde 28 oranında artarak 87.069’dan 111.137’ye çıktı.

En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor - 7

FELÇ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Yüzde aniden meydana gelen sarkma (Özellikle ağız köşesi veya göz çevresinde)
  • Vücudun bir tarafında güçsüzlük ya da felç
  • Vücudun bir tarafındaki kollarda, bacaklarda veya ellerde ani güçsüzlük ya da hareket kaybı
  • Konuşmada zorluk ya da kelimeleri düzgün söyleyememe
    Kişinin anlamakta zorlanması veya konuşma anlamının bozulması
  • Ciltte his kaybı, sıcaklık veya dokunma hissinin kaybolması (Özellikle vücudun bir tarafında)
  • Bir veya her iki gözde bulanık görme, çift görme ya da görme kaybı
  • Ani ve şiddetli baş ağrısı
En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor - 8

Felç belirtileri aniden ortaya çıkar ve hızlı müdahale edilmesi gerekir. Eğer bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınırsa, felç önlenebilir. İnme (felç) geçiren bir kişi için zaman çok kritiktir, erken müdahale edilemezse kalıcı hasara yol açabilir.

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