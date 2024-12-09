En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor
Bilim insanları, felç oranlarının 40 yaş altı erkekler arasında artış gösterdiğini belirterek uyardı. Uzmanlara göre bu artışın en büyük nedenleri arasında sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol tüketimi ve stres yer alıyor.
İngiliz Ulusal Sağlık Servisi verileri üzerinde yapılan analizlerde, 40 yaş altı erkeklerde felç geçirme oranının son yirmi yılda neredeyse dörtte bir oranında arttığı tespit edildi. Aynı yaştaki kadınlardaki artışın ise yalnızca yüzde bir oranında olduğu görüldü.