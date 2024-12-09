En çok 40 yaş altı erkekleri hedef alıyor! Saniyeler içerisinde 2 milyona yakın beyin hücresini öldürüyor

Felç rehabilitasyon uzmanı Carolina Fransen, genç yaşlarda rastlanan felç vakalarının kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve aşırı alkol tüketimi gibi faktörler nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, bu faktörlerin felce neden olan yüksek tansiyona da yol açtığını ifade etti.