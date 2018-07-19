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En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu

ntv.com.tr

'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...

  • 1

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2) 

     

  • 2

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    Samsung Galaxy S6 (yüzde 2) 

  • 3

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2) 

  • 4

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3) 

  • 5

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3) 

  • 6

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    Samsung Galaxy S7 (yüzde 3) 

  • 7

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    HMD Global Nokia 6 (yüzde 4) 

  • 8

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    Lenovo K8 Note (yüzde 5) 

  • 9

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,

    Moto G (5S) Plus (yüzde 6) 

  • 10

    En çok arıza yapan akıllı telefonlar, En çok arıza yapan telefonlar, en çok bozulan telefonlar,
    Xiaomi Redmi 4 (yüzde 9)
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