En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu
ntv.com.tr
'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...
-
1
Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2)
-
2
Samsung Galaxy S6 (yüzde 2)
-
3
Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2)
-
4
Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3)
-
5
Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3)
-
6
Samsung Galaxy S7 (yüzde 3)
-
7
HMD Global Nokia 6 (yüzde 4)
-
8
Lenovo K8 Note (yüzde 5)
-
9
Moto G (5S) Plus (yüzde 6)
-
10Xiaomi Redmi 4 (yüzde 9)