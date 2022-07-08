En çok fotoğraf saklıyoruz, ilk onlardan vazgeçiyoruz

Katılımcıların %60’a yakın bir çoğunluğu ücretli ek hafıza hizmetlerinden faydalanmıyor, bu hizmet için bir ücret ödemek istemiyor. Bu durum telefonun dahili hafızasının yüksek olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların %80’e yakını telefon alırken cihazın hafıza oranı satın alma kararına etki ettiğini ve yüksek hafızalı telefonları tercih etmek istediklerini belirtmeleri de bu sonucu destekliyor.

Buna rağmen, katılımcıların yarısı sıklıkla telefonunda “depolama alanı dolu” uyarısı alırken, diğer yarısı ise bu uyarıları hiç almıyor.