En çok internet harcayan uygulamalar belli oldu
ntv.com.tr
Sandvine tarafından geçtiğimiz Eylül ayının sonlarında yayınlanan bir rapor ile en çok internet harcayan uygulamalar belli oldu.
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Canlı yayın uygulaması Twitch, %3.5’lik oranı ile dördüncü sırada yer alıyor.
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Amazon’un online dizi ve film portalı Amazon Prime Video, %5.7 ile üçüncü sırada bulunuyor.
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İnternet devi Google’ın video servisi YouTube ise %21.3 ile ikinci sırada yer alıyor.
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4Listenin zirvesinde ise %26.6 ile Netflix bulunuyor.
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İŞTE NETFLİX'İN EN PAHALI VE UCUZ OLDUĞU ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)Son dönemde orijinal içerikleri ile Hollywood stüdyoları ile kıyasıya bir rekabete giren Netflix'in en ucuz ve en pahalı hizmet verdiği ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'de yer aldı.
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Kuzey Avrupa ülkeleri, Netflix'e en fazla abonelik ücreti ödeyen ülkeler oldu.
Netflix'in en pahalı olduğu ülke aylık 12.37 dolardan başlayan fiyatlara sahip olan Danimarka oldu.
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Ülkemizde 15.99 TL'den başlayan fiyatlar ile hizmet sunan Netflix bu sayede en ucuz hizmeti Türkiye'de sunuyor.
Zira Türkiye aylık 3.27 dolar ücret ile listedeki en ucuz Netflix'e sahip olan ülke konumunda.
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8Türkiye'yi 4.72 dolar ile Arjantn, 5.36 dolar ile Brezilya izledi.
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NETFLİX'İN GİZLİ KODLARI İLE YÜZLERCE FİLM VE DİZİYE ULAŞMAK MÜMKÜNPeki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
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10Netflix��de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli. İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
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1111828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
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1243048 = Aksiyon gerilim
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136548 = Komediler
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141365 = Aksiyon ve Macera
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152125 = Askeri aksiyon
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161402 = Gece yarısı komedileri
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17869 = Kara komedi
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184426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
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192700 = Politik komediler
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2026 = Alaycı komediler
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219702 = Durum komedileri
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225286 = Spor komedileri
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2311559 = Stand-up
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243519 = Ergen komedileri
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254922 = Satirik komediler
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265475 = Romantik komediler
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277627 = Kült filmler
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288195 = B-Sınıfı korku filmleri
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291252 = Kamp filmleri
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3010944 = Kült korku filmleri
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314734 = Kült bilim kurgu filmleri
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329434 = Kült komediler
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334195 = Bağımsız komediler
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348711 = Korku filmleri
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356895 = Yaratık filmleri
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368654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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378985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
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3810118 = Süper kahramanlar