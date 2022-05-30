En çok kazanan CEO'lar

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, aynı zamanda en çok kazanan CEO oldu. Musk 2021'de 23.5 milyar dolar kazanarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı. Elon Musk'ın gelirinin önemli bir kısmını kendisine verilen hisseler oluşturdu.