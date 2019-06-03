En çok maaş veren teknoloji şirketleri belli oldu
En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı.
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1Amazon: 28 bin 836 dolar (174 bin 478 TL)
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2IBM: 55 bin dolar (332 bin 849 TL)
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3Tesla: 56 bin 163 dolar (339 bin 803 TL)
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4Intel: 106 bin 900 dolar (646 bin 873 TL)
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5Nvidia: 155 bin 35 dolar (938 bin 675 TL)
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6Twitter: 172 bin 703 dolar (1 milyon 45 bin 803 TL)
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7Facebook: 240 bin 430 dolar (1 milyon 455 bin 780 TL)
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8
Google: 246 bin 886 dolar (1 milyon 494 bin 216 TL)
Başka bir deyişle ortalama yaklaşık 125 bin TL