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En çok maaş veren teknoloji şirketleri belli oldu

En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı.

  • 1

    Amazon: 28 bin 836 dolar (174 bin 478 TL)
  • 2

    IBM: 55 bin dolar (332 bin 849 TL)
  • 3

    Tesla: 56 bin 163 dolar (339 bin 803 TL)
  • 4

    Intel: 106 bin 900 dolar (646 bin 873 TL)
  • 5

    Nvidia: 155 bin 35 dolar (938 bin 675 TL)
  • 6

    Twitter: 172 bin 703 dolar (1 milyon 45 bin 803 TL)
  • 7

    Facebook: 240 bin 430 dolar (1 milyon 455 bin 780 TL)
  • 8

    Google: 246 bin 886 dolar (1 milyon 494 bin 216 TL)

    Başka bir deyişle ortalama yaklaşık 125 bin TL

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