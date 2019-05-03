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En çok satan iPhone modeli belli oldu

ntv.com.tr

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en çok sattığı iPhone modeli belli oldu.

  • 1

    Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) tarafından yayınlanan rapora göre, iPhone XR 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan iPhone modeli oldu.

  • 2

    Aynı rapora göre, sadece ABD'de iPhone XR satışların yüzde 48'ini oluşturdu.

    ABD’de 749 dolar fiyat etiketine sahip olan XR’ın ülkemizdeki fiyatı ise 7.400 TL

  • 3

    EN ÇOK SATAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

    EN ÇOK SATAN TELEFONLAR HANGİLERİ?
    Uluslararası araştırma şirketi Counterpoint Research, 2018’in en çok satan telefonlarını açıkladı. İlk 10 telefon arasında 6 farklı iPhone modelinin yer aldı. Samsung’un 3 model Xiaomi’nin tek modelle yer aldığı listede Huawei kendisine yer bulamadı İşte geride bıraktığımız yılın en popüler modelleri ve kullanıcılara sundukları özellikleri...
  • 4

    iPhone X

    iPhone X
    5.8 inç ekran
  • 5

    iPhone X

    iPhone X
    64 GB depolama
  • 6

    iPhone X

    iPhone X
    3 GB RAM
  • 7

    iPhone X

    iPhone X
    2716 mAh batarya
  • 8

    iPhone X

    iPhone X
    12 MP kamera
  • 9

    iPhone 8

    iPhone 8
    4.7 inç
  • 10

    iPhone 8

    iPhone 8
    64 GB depolama
  • 11

    iPhone 8

    iPhone 8
    2 GB RAM
  • 12

    iPhone 8

    iPhone 8
    1821 mAh batarya
  • 13

    iPhone 8

    iPhone 8
    12 MP kamera
  • 14

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    5.5 inç ekran
  • 15

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    64 GB depolama
  • 16

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    3 GB RAM
  • 17

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    2675 mAh batarya
  • 18

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    12 MP kamera
  • 19

    iPhone 7

    iPhone 7
    4.7 inç ekran
  • 20

    iPhone 7

    iPhone 7
    32 GB depolama
  • 21

    iPhone 7

    iPhone 7
    2 GB RAM
  • 22

    iPhone 7

    iPhone 7
    1960 mAh batarya
  • 23

    iPhone 7

    iPhone 7
    12 MP kamera
  • 24

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    5 inç ekran
  • 25

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    16 GB depolama
  • 26

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    2 GB RAM
  • 27

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    3000 mah batarya
  • 28

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    13 MP kamera
  • 29

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    5.8 inç ekran
  • 30

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    64 GB depolama
  • 31

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    4 GB RAM
  • 32

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    3000 mAh batarya
  • 33

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    12 MP kamera
  • 34

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    6.5 inç ekran
  • 35

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    64 GB depolama
  • 36

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    4 GB RAM
  • 37

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    3174 mah batarya
  • 38

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    12 MP kamera
  • 39

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    6.1 inç ekran
  • 40

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    64 GB depolama
  • 41

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    3 GB RAM
  • 42

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    2942 mah batarya
  • 43

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    12 MP kamera
  • 44

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    6.2 inç ekran
  • 45

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    64 GB depolama
  • 46

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    6GB RAM
  • 47

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    3500 mah batarya
  • 48

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    12 MP kamera
  • 49

    Samsung J6

    Samsung J6
    5.6 inç ekran
  • 50

    Samsung J6

    Samsung J6
    32 GB depolama
  • 51

    Samsung J6

    Samsung J6
    3 GB RAM
  • 52

    Samsung J6

    Samsung J6
    3000 mah batarya
  • 53

    Samsung J6

    Samsung J6
    13 MP kamera
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