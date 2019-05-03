En çok satan iPhone modeli belli oldu
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en çok sattığı iPhone modeli belli oldu.
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Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) tarafından yayınlanan rapora göre, iPhone XR 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan iPhone modeli oldu.
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Aynı rapora göre, sadece ABD'de iPhone XR satışların yüzde 48'ini oluşturdu.
ABD’de 749 dolar fiyat etiketine sahip olan XR’ın ülkemizdeki fiyatı ise 7.400 TL
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EN ÇOK SATAN TELEFONLAR HANGİLERİ?Uluslararası araştırma şirketi Counterpoint Research, 2018’in en çok satan telefonlarını açıkladı. İlk 10 telefon arasında 6 farklı iPhone modelinin yer aldı. Samsung’un 3 model Xiaomi’nin tek modelle yer aldığı listede Huawei kendisine yer bulamadı İşte geride bıraktığımız yılın en popüler modelleri ve kullanıcılara sundukları özellikleri...
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iPhone X5.8 inç ekran
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iPhone X64 GB depolama
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iPhone X3 GB RAM
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iPhone X2716 mAh batarya
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iPhone X12 MP kamera
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iPhone 84.7 inç
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iPhone 864 GB depolama
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iPhone 82 GB RAM
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iPhone 81821 mAh batarya
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iPhone 812 MP kamera
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iPhone 8 Plus5.5 inç ekran
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iPhone 8 Plus64 GB depolama
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iPhone 8 Plus3 GB RAM
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iPhone 8 Plus2675 mAh batarya
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iPhone 8 Plus12 MP kamera
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iPhone 74.7 inç ekran
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iPhone 732 GB depolama
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iPhone 72 GB RAM
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iPhone 71960 mAh batarya
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iPhone 712 MP kamera
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Redmi 5A5 inç ekran
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Redmi 5A16 GB depolama
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26
Redmi 5A2 GB RAM
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Redmi 5A3000 mah batarya
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28
Redmi 5A13 MP kamera
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29
Samsung Galaxy S95.8 inç ekran
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Samsung Galaxy S964 GB depolama
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31
Samsung Galaxy S94 GB RAM
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32
Samsung Galaxy S93000 mAh batarya
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33
Samsung Galaxy S912 MP kamera
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34
iPhone XS Max6.5 inç ekran
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35
iPhone XS Max64 GB depolama
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36
iPhone XS Max4 GB RAM
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37
iPhone XS Max3174 mah batarya
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38
iPhone XS Max12 MP kamera
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39
iPhone Xr6.1 inç ekran
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40
iPhone Xr64 GB depolama
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41
iPhone Xr3 GB RAM
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42
iPhone Xr2942 mah batarya
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43
iPhone Xr12 MP kamera
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44
Samsung Galaxy s9 Plus6.2 inç ekran
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45
Samsung Galaxy s9 Plus64 GB depolama
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46
Samsung Galaxy s9 Plus6GB RAM
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47
Samsung Galaxy s9 Plus3500 mah batarya
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48
Samsung Galaxy s9 Plus12 MP kamera
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49
Samsung J65.6 inç ekran
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50
Samsung J632 GB depolama
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51
Samsung J63 GB RAM
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52
Samsung J63000 mah batarya
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53
Samsung J613 MP kamera