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En çok satan telefon belli oldu

ntv.com.tr

Son çeyrekte en çok hangi telefon sattı? sorusu yanıt buldu. İşte son dönemde en çok talep gören modeller...

  • 1

    Samsung Galaxy S9 Plus: 5.3 milyon

  • 2

    Xiaomi Redmi 5A: 5.4 milyon
  • 3

    iPhone 7: 5.6 milyon
  • 4

    iPhone 8 Plus: 8.3 milyon

  • 5

    iPhone 8: 12.5 milyon

  • 6

    iPhone X: 16 milyon
  • 7

    TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN TELEFONLARI

    TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN TELEFONLARI
    Tüm zamanların en popüler telefonunun hangisi olduğunu biliyor musunuz? İşte iPhone ve Samsung'un modellerini geride bırakan tüm zamanların en popüler telefonu...
  • 8

    20- Galaxy S3

    20- Galaxy S3
    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un 2012 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S3, 60 milyona yakın bir grafik yakaladı.
  • 9

    20- Galaxy S3

    20- Galaxy S3

    4.8 inç ekran 

  • 10

    20- Galaxy S3

    20- Galaxy S3

    720x1280 (HD) ekran çözünürlüğü 

  • 11

    20- Galaxy S3

    20- Galaxy S3

    16 GB dahili depolama 

  • 12

    20- Galaxy S3

    20- Galaxy S3

    1 GB RAM 

  • 13

    20- Galaxy S3

    20- Galaxy S3
    2100 mAh batarya
  • 14

    19- Motorola StarTAC

    19- Motorola StarTAC
    1996 yılında piyasaya sürülen Motorola StarTAC, yaklaşık 60 milyon sattı.
  • 15

    19- Motorola StarTAC

    19- Motorola StarTAC
    500 mAh batarya
  • 16

    19- Motorola StarTAC

    19- Motorola StarTAC
    2 MB depolama alanı
  • 17

    19- Motorola StarTAC

    19- Motorola StarTAC
    Ağırlık: 88 gram
  • 18

    19- Motorola StarTAC

    19- Motorola StarTAC
    Boyut: 94 mm × 55 mm × 19 mm
  • 19

    19- Motorola StarTAC

    19- Motorola StarTAC
    İşlemci: Motorola MicroTac serisi
  • 20

    18- iPhone 4S

    18- iPhone 4S
    Apple'ın 2011’de piyasaya sürdüğü ve Siri’ye sahip ilk iPhone modeli olarak dikkat çeken iPhone 4S 60 milyondan fazla sattı.
  • 21

    18- iPhone 4S

    18- iPhone 4S

    3.5 inç ekran boyutu 

  • 22

    18- iPhone 4S

    18- iPhone 4S

    16 GB dahili hafıza 

  • 23

    18- iPhone 4S

    18- iPhone 4S

    512 MB RAM 

  • 24

    18- iPhone 4S

    18- iPhone 4S

    1432 mAh batarya 

  • 25

    18- iPhone 4S

    18- iPhone 4S
    640x960 ekran çözünürlüğü
  • 26

    17- Nokia 5130

    17- Nokia 5130
    Finlandiya merkezli şirketin 2007’de satışa sunduğu Nokia 5130, 65 milyon sattı.

  • 27

    17- Nokia 5130

    17- Nokia 5130
    1 GB dahili bellek
  • 28

    17- Nokia 5130

    17- Nokia 5130
    2 MP kamera

  • 29

    17- Nokia 5130

    17- Nokia 5130
    Ağırlık: 88 gram

  • 30

    17- Nokia 5130

    17- Nokia 5130
    Boyut: 107.5 x 46.7 x 14.8 mm

  • 31

    17- Nokia 5130

    17- Nokia 5130
    240x3120 piksel ekran çözünürlüğü
  • 32

    16- iPhone 5

    16- iPhone 5
    Apple’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü ve ilk defa ekranı büyüttüğü model olan iPhone 5, 12 ayda 70 milyon adet sattı.
  • 33

    16- iPhone 5

    16- iPhone 5

    4 inç ekran 

  • 34

    16- iPhone 5

    16- iPhone 5

    16 GB dahili depolama 

  • 35

    16- iPhone 5

    16- iPhone 5

    1 GB RAM 

  • 36

    16- iPhone 5

    16- iPhone 5

    640x1136 ekran çözünürlüğü 

  • 37

    16- iPhone 5

    16- iPhone 5
    1440 mAh batarya
  • 38

    15- Nokia 6010

    15- Nokia 6010
    2004 yılında satışa çıkan Nokia 6010, 75 milyon sattı.
  • 39

    15- Nokia 6010

    15- Nokia 6010

    96 x 65 ekran çözünürlüğü. 

  • 40

    15- Nokia 6010

    15- Nokia 6010

    1000 mAh batarya 

  • 41

    15- Nokia 6010

    15- Nokia 6010

    Boyut: 117 x 49 x 22 mm 

  • 42

    15- Nokia 6010

    15- Nokia 6010

    Ağırlık: 107 gram 

  • 43

    15- Nokia 6010

    15- Nokia 6010
    Tek seferde 5.5 saat konuşma
  • 44

    14- Galaxy S4

    14- Galaxy S4

    2013 yılında satışa sunulan Galaxy S4, 80 milyon satarak o yıl Samsung’un kendi rekorunu kırdı. 

  • 45

    14- Galaxy S4

    14- Galaxy S4

    5 inç ekran 

  • 46

    14- Galaxy S4

    14- Galaxy S4

    16 GB dahili depolama 

  • 47

    14- Galaxy S4

    14- Galaxy S4

    1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü 

  • 48

    14- Galaxy S4

    14- Galaxy S4

    2 GB RAM 

  • 49

    14- Galaxy S4

    14- Galaxy S4
    2600 mAh batarya
  • 50

    13- Nokia 1208

    13- Nokia 1208
    2007 yılında piyasaya sürülen Nokia1208, 100 milyondan fazla sattı.
  • 51

    13- Nokia 1208

    13- Nokia 1208

    96x68 piksel ekran çözünürlüğü 

  • 52

    13- Nokia 1208

    13- Nokia 1208

    7 saat konuşma süresi 

  • 53

    13- Nokia 1208

    13- Nokia 1208

    Ağırlık: 77 gram 

  • 54

    13- Nokia 1208

    13- Nokia 1208

    Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm 

  • 55

    13- Nokia 1208

    13- Nokia 1208
    365 saat bekleme süresi
  • 56

    12- Nokia 3310

    12- Nokia 3310
    2000 yılında piyasaya sürülen Nokia 3310 126 milyon adet sattı.
  • 57

    12- Nokia 3310

    12- Nokia 3310

    84 x 84 ekran çözünürlüğü 

  • 58

    12- Nokia 3310

    12- Nokia 3310

    1000 mAh batarya 

  • 59

    12- Nokia 3310

    12- Nokia 3310

    4.5 saat konuşma süresi 

  • 60

    12- Nokia 3310

    12- Nokia 3310

    Ağırlık: 133 gram 

  • 61

    12- Nokia 3310

    12- Nokia 3310
    Boyut: 113 x 48 x 22 mm
  • 62

    11- Motorola RAZR V3

    11- Motorola RAZR V3
    2004 yılında raflardaki yerini alan Motorola RAZR V3 130 milyon adet sattı.
  • 63

    11- Motorola RAZR V3

    11- Motorola RAZR V3

    176 x 220 piksel ekran çözünürlüğü 

  • 64

    11- Motorola RAZR V3

    11- Motorola RAZR V3

    7 saat konuşma süresi 

  • 65

    11- Motorola RAZR V3

    11- Motorola RAZR V3

    0.3 MP kamera 

  • 66

    11- Motorola RAZR V3

    11- Motorola RAZR V3

    Ağırlık: 95 gram 

  • 67

    11- Motorola RAZR V3

    11- Motorola RAZR V3
    Boyut: 98 x 53 x 13.9 mm
  • 68

    10- Nokia 1600

    10- Nokia 1600
    2006 yılında piyasaya sürülen Nokia 1600, 130 milyondan fazla sattı.
  • 69

    10- Nokia 1600

    10- Nokia 1600

    96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü 

  • 70

    10- Nokia 1600

    10- Nokia 1600

    4 MB dahili bellek 

  • 71

    10- Nokia 1600

    10- Nokia 1600

    5 saat konuşma süresi 

  • 72

    10- Nokia 1600

    10- Nokia 1600

    Ağırlık: 80 gram 

  • 73

    10- Nokia 1600

    10- Nokia 1600
    Boyut: 104 x 45 x 17 mm
  • 74

    9- Nokia 2600

    9- Nokia 2600
    Şirketin 2004 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 2600 135 milyon adet sattı.
  • 75

    9- Nokia 2600

    9- Nokia 2600

    128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü 

  • 76

    9- Nokia 2600

    9- Nokia 2600

    4 MB dahili bellek 

  • 77

    9- Nokia 2600

    9- Nokia 2600

    900 mAh batarya 

  • 78

    9- Nokia 2600

    9- Nokia 2600

    3 saat konuşma süresi 

  • 79

    9- Nokia 2600

    9- Nokia 2600
    96 gram ağırlık
  • 80

    8- Samsung E1100

    8- Samsung E1100
    2009 yılında piyasaya sürülen Samsung E1100, yaklaşık 150 milyon adet sattı.
  • 81

    8- Samsung E1100

    8- Samsung E1100

    128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü 

  • 82

    8- Samsung E1100

    8- Samsung E1100

    7.5 saat konuşma süresi 

  • 83

    8- Samsung E1100

    8- Samsung E1100

    500 saat bekleme süresi 

  • 84

    8- Samsung E1100

    8- Samsung E1100

    Ağırlık: 79 gram 

  • 85

    8- Samsung E1100

    8- Samsung E1100
    Boyut: 106 x 47 x 15.5 mm
  • 86

    7- Nokia 5230

    7- Nokia 5230
    2009 yılında raflardaki yerini alan Nokia 5230, 150 milyondan fazla sattı.

  • 87

    7- Nokia 5230

    7- Nokia 5230
    360 x 640 piksel ekran çözünürlüğü
  • 88

    7- Nokia 5230

    7- Nokia 5230
    70 MB dahili bellek
  • 89

    7- Nokia 5230

    7- Nokia 5230
    7 saat konuşma süresi
  • 90

    7- Nokia 5230

    7- Nokia 5230
    Ağırlık: 115 gram
  • 91

    7- Nokia 5230

    7- Nokia 5230
    Boyut: 111 x 51.7 x 15.5 mm
  • 92

    6- Nokia 6610

    6- Nokia 6610
    2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 6610, 150 milyondan fazla sattı.
  • 93

    6- Nokia 6610

    6- Nokia 6610
    128 x128 piksel ekran çözünürlüğü

  • 94

    6- Nokia 6610

    6- Nokia 6610
    5 saat konuşma süresi
  • 95

    6- Nokia 6610

    6- Nokia 6610
    780 mAh batarya
  • 96

    6- Nokia 6610

    6- Nokia 6610
    Ağırlık: 84 gram
  • 97

    6- Nokia 6610

    6- Nokia 6610
    Boyut: 106 x 45 x 17.5 mm
  • 98

    5- Nokia 1200

    5- Nokia 1200
    2007 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1200 150 milyondan fazla sattı.
  • 99

    5- Nokia 1200

    5- Nokia 1200
    96 x 68 mm ekran boyutu
  • 100

    5- Nokia 1200

    5- Nokia 1200
    7 saat konuşma süresi
  • 101

    5- Nokia 1200

    5- Nokia 1200
    390 saat bekleme suresi
  • 102

    5- Nokia 1200

    5- Nokia 1200
    Ağırlık: 77 gram
  • 103

    5- Nokia 1200

    5- Nokia 1200
    Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm
  • 104

    4- Nokia 3210

    4- Nokia 3210
    1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210,150 milyondan fazla sattı.
  • 105

    4- Nokia 3210

    4- Nokia 3210
    Ağırlık: 151 gram
  • 106

    4- Nokia 3210

    4- Nokia 3210
    Bekleme süresi: 55-260 saat
  • 107

    4- Nokia 3210

    4- Nokia 3210
    Konuşma Süresi: 180-270 dakika
  • 108

    4- Nokia 3210

    4- Nokia 3210
    40MB depolama
  • 109

    4- Nokia 3210

    4- Nokia 3210
    1510 işlemci
  • 110

    3- iPhone 6 ve 6 Plus

    3- iPhone 6 ve 6 Plus
    2014 yılında satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus 220 milyon adet sattı.

  • 111

    3- iPhone 6 ve 6 Plus

    3- iPhone 6 ve 6 Plus
    4.7 ve 5.5 inç ekran

  • 112

    3- iPhone 6 ve 6 Plus

    3- iPhone 6 ve 6 Plus
    iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, 8 MP iSight kameraya sahip.

  • 113

    3- iPhone 6 ve 6 Plus

    3- iPhone 6 ve 6 Plus
    iPhone 6 1080p Full HD özelliğine sahipken, iPhone 6 Plus Retina HD ekran, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü

  • 114

    3- iPhone 6 ve 6 Plus

    3- iPhone 6 ve 6 Plus
    iPhone 6'nın bataryası 1810 mAh, iPhone 6 Plus ise 2915 mAh
  • 115

    3- iPhone 6 ve 6 Plus

    3- iPhone 6 ve 6 Plus
    iPhone 6 1334 x 750, iPhone 6 Plus ise 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip.
  • 116

    2- Nokia 1110

    2- Nokia 1110
    2005 yılında satışa sunulan Nokia 1110, yaklaşık 250 milyon adet sattı.


  • 117

    2- Nokia 1110

    2- Nokia 1110
    96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü

  • 118

    2- Nokia 1110

    2- Nokia 1110
    5 saat konuşma süresi

  • 119

    2- Nokia 1110

    2- Nokia 1110
    380 saat bekleme süresi

  • 120

    2- Nokia 1110

    2- Nokia 1110
    Ağırlık 80 gram

  • 121

    2- Nokia 1110

    2- Nokia 1110
    Boyut: 104 x 44 x 17 mm
  • 122

    1- Nokia 1100

    1- Nokia 1100
    2003 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1100, 250 milyondan fazla sattı.


  • 123

    1- Nokia 1100

    1- Nokia 1100
    96 x 65 ekran çözünürlüğü

  • 124

    1- Nokia 1100

    1- Nokia 1100
    4.5 saat konuşma süresi

  • 125

    1- Nokia 1100

    1- Nokia 1100
    400 saat bekleme süresi

  • 126

    1- Nokia 1100

    1- Nokia 1100
    Ağırlık: 86 gram

  • 127

    1- Nokia 1100

    1- Nokia 1100

    Boyut: 106 x 46 x 20 mm

    2016'NIN EN ÇOK SATAN ANDROİD TELEFONLARI

  • 128

    TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN iPHONE MODELİ

    TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN iPHONE MODELİ

    Satış beklentilerini uzun bir yıldan sonra düşüren Apple, Apple bugüne kadar 21 iPhone modeli geliştirdi ve satışa sundu.

    Peki bu modeller arasında en çok satan hangisi? 

  • 129

    2014 yılında Apple CEO'su Tim Cook tarafından tanıtılan ve aynı yıl satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus 220 milyon adet sattı ve en çok satan iPhone modeli oldu.
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