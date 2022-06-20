En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı

Araştırmacılar 430 milyon yıl öncesine dayanan bir orman yangını tespit etti. Çalışmada Silüriyen döneme denk gelen bu yıllarda ormanların günümüzden farklı olduğunu söyledi. Bir önceki orman yangını rekoru 420 milyon yaşındaydı.

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 08:02

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 1

Geçen hafta yapılan bir çalışmada insanların 1 milyon yıl önce ateşi kontrol etmeyi başardığı öne sürülmüştü. (HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

insanları tarihin en eski orman yangınını ortaya çıkarmayı başardı.

Galler ve Polonya'da bulunan 430 milyon yaşındaki kömür yatakları bu keşifte önemli bir rol oynadı.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 2

Yataklar 430 milyon yıllık kömür yatakları sayesinde şimdiye kadar tespit edilen en eski orman yangınlarının izini sürdüler. Silüriyen döneme denk gelen bu yıllarda Dünya'daki yaşama dair önemli ipuçları bulunuyor.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 3

Silüriyen dönemde bitkilerin yaşamı sulak alanlarla sınırlıydı. Çoğunlukla kuraklığın olduğu alanlarda bitkilerin hiçbir zaman yeşermediği tahmin ediliyor.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 4

Bu nedenle günümüzden 430 milyon yıl önce kabul edilebilir orman tanımlaması şu anki ormanlardan daha farklı. Çalışmaya konu olan orman yangınlarının en fazla bel seviyesine gelen bitkilerden oluşuyor.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 5

Araştırmacılara göre o dönemde yeryüzünde yaygın olan şey ağaçlar değil Prototaxites adındaki bir antik mantar türüydü. Boyu dokuz metreye kadar çıktığı tahmin edilen bu mantar türü hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 6

Maine'deki Colby College'dan paleobotanikçi Ian Glasspool , "Ateşe dair kanıtımız, en eski kara bitkisi makrofosillerine ilişkin kanıtlarımızla yakından örtüşüyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 7

Yani makrofosil formunda olsa da eğer ortada yanmaya müsait bir şey varsa orada bir ateş çıkacaktır. Yaygın kanı şimşeklerin bu yanıcı bölgelere düşerek ateş çıkardığı yönünde.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 8

Bir yanma işlemi için gerekli olan temel maddelerden biri de oksijendir. Bu da o zamanlar dünyada oksijen seviyesinin en az yüzde 16 olduğunu kanıtlıyor. Günümüzde atmosferdeki oksijen seviyesi yüzde 21 seviyelerinde olsa da tarih boyunca bu oranın değişiklik gösterdiği biliniyor.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 9

Ekip, analizlerine dayanarak, 430 milyon yıl önceki atmosferik oksijen seviyelerinin yüzde 21 veya daha yüksek olabileceğini düşünüyor.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 10

Orman yangınları yaşamın sürekliliği için bir gereklilik. Yangınlar - karbon ve fosfor döngülerinin sürmesini sağlıyor. Bu araştırmayla bir önceki en eski orman yangını yaşı 10 milyon yıl büyümüş oldu.

En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı - 11

Glasspool , "Yaban ateşi uzun süredir Dünya sistemi süreçlerinde ayrılmaz bir bileşen olmuştur ve bu süreçlerdeki rolü neredeyse kesinlikle yeterince vurgulanmamıştır" dedi.

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