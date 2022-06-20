En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı

Bir yanma işlemi için gerekli olan temel maddelerden biri de oksijendir. Bu da o zamanlar dünyada oksijen seviyesinin en az yüzde 16 olduğunu kanıtlıyor. Günümüzde atmosferdeki oksijen seviyesi yüzde 21 seviyelerinde olsa da tarih boyunca bu oranın değişiklik gösterdiği biliniyor.