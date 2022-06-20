En eski orman yangını 430 milyon yıl önce yaşandı

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 08:02
Geçen hafta yapılan bir çalışmada insanların 1 milyon yıl önce ateşi kontrol etmeyi başardığı öne sürülmüştü. (HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
Bilim insanları tarihin en eski orman yangınını ortaya çıkarmayı başardı.
Galler ve Polonya'da bulunan 430 milyon yaşındaki kömür yatakları bu keşifte önemli bir rol oynadı.
Yataklar 430 milyon yıllık kömür yatakları sayesinde şimdiye kadar tespit edilen en eski orman yangınlarının izini sürdüler. Silüriyen döneme denk gelen bu yıllarda Dünya'daki yaşama dair önemli ipuçları bulunuyor.
Silüriyen dönemde bitkilerin yaşamı sulak alanlarla sınırlıydı. Çoğunlukla kuraklığın olduğu alanlarda bitkilerin hiçbir zaman yeşermediği tahmin ediliyor.
Bu nedenle günümüzden 430 milyon yıl önce kabul edilebilir orman tanımlaması şu anki ormanlardan daha farklı. Çalışmaya konu olan orman yangınlarının en fazla bel seviyesine gelen bitkilerden oluşuyor.
Araştırmacılara göre o dönemde yeryüzünde yaygın olan şey ağaçlar değil Prototaxites adındaki bir antik mantar türüydü. Boyu dokuz metreye kadar çıktığı tahmin edilen bu mantar türü hakkında fazla bilgi bulunmuyor.
Maine'deki Colby College'dan paleobotanikçi Ian Glasspool , "Ateşe dair kanıtımız, en eski kara bitkisi makrofosillerine ilişkin kanıtlarımızla yakından örtüşüyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Yani makrofosil formunda olsa da eğer ortada yanmaya müsait bir şey varsa orada bir ateş çıkacaktır. Yaygın kanı şimşeklerin bu yanıcı bölgelere düşerek ateş çıkardığı yönünde.
Bir yanma işlemi için gerekli olan temel maddelerden biri de oksijendir. Bu da o zamanlar dünyada oksijen seviyesinin en az yüzde 16 olduğunu kanıtlıyor. Günümüzde atmosferdeki oksijen seviyesi yüzde 21 seviyelerinde olsa da tarih boyunca bu oranın değişiklik gösterdiği biliniyor.
Ekip, analizlerine dayanarak, 430 milyon yıl önceki atmosferik oksijen seviyelerinin yüzde 21 veya daha yüksek olabileceğini düşünüyor.
Orman yangınları yaşamın sürekliliği için bir gereklilik. Yangınlar - karbon ve fosfor döngülerinin sürmesini sağlıyor. Bu araştırmayla bir önceki en eski orman yangını yaşı 10 milyon yıl büyümüş oldu.
Glasspool , "Yaban ateşi uzun süredir Dünya sistemi süreçlerinde ayrılmaz bir bileşen olmuştur ve bu süreçlerdeki rolü neredeyse kesinlikle yeterince vurgulanmamıştır" dedi.